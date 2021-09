Video: Trắng đêm tuần tra vì sự bình yên của nhân dân

(Baoquangngai.vn)- Đêm đến, trong khi dân đều ở yên trong nhà để chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì các chiến sĩ công an trong Tổ tuần tra đặc biệt (Công an TP.Quảng Ngãi) vẫn miệt mài làm nhiệm vụ, nhắc nhở các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm. Sự có mặt của mỗi chiến sĩ đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc của nhân dân và là cánh tay đắc lực, hỗ trợ chính quyền sớm đẩy lùi dich bệnh!.

.

Hằng đêm, vào 19 giờ 30 phút, những chiến sĩ công an trong Tổ tuần tra đặc biệt đã có mặt tại trụ sở Công an TP.Quảng Ngãi, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, vũ khí quân dụng, cùng các công cụ hỗ trợ khác. Trong trang phục chỉnh tề, các chiến sĩ nhận lệnh, lên đường làm nhiệm vụ.

TP.Quảng Ngãi về đêm vắng người qua lại do đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ (có tăng cường một số nội dung) và các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Người dân không được ra đường từ 20 giờ cho đến 4 giờ sáng hôm sau. Thế nhưng, nhiều người vẫn còn chủ quan với dịch bệnh, chấp hành không nghiêm túc. Tổ tuần tra đặc biệt kịp thời có mặt, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp.

Thượng úy Nguyễn Tấn Dương - Thành viên Tổ tuần tra đặc biệt, cho hay: Thời gian đầu, tổ công tác chủ yếu nhắc nhở. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh phức tạp và nghiêm trọng như hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, chúng tôi đã kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp, không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền.

Để ngăn ngừa các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh gây án, Công an TP.Quảng Ngãi đã thành lập hai Tổ tuần tra đặc biệt bao gồm nhiều lực lượng: giao thông, hình sự, phòng chống tội phạm về ma túy, an ninh trật tự… Mỗi tổ có khoảng 7 chiến sĩ bám sát địa bàn, luân phiên từ 20 giờ đến 23 giờ và từ 23 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau.

“Được sự chỉ đạo của Công an TP.Quảng Ngãi, lực lượng CSGT đã tham gia vào Tổ tuần tra đặc biệt. Song song với việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, các chiến sĩ đã hỗ trợ tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín cùng các lực lượng khác. Mỗi chiến sĩ được phân công nhiệm vụ đã luôn nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần hỗ trợ chính quyền thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn”, Thiếu tá Nguyễn Hữu Hải - Phó Đội Trưởng Đội CSGT Công an TP.Quảng Ngãi, chia sẻ.

Ra đường trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội là điều không ai mong muốn, bản thân lại phải thường xuyên làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Thế nhưng, đối với mỗi chiến sĩ công an nhân dân, đây không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm, mà còn là vì sự bình yên của cuộc sống nhân dân. Sự có mặt của chiến sĩ công an trên cả mặt trận chống dịch lẫn đấu tranh phòng, chống tội phạm đã và đang trở thành chỗ tựa vững chắc của nhân dân, là cánh tay đắc lực, hỗ trợ chính quyền vượt qua thời điểm khó khăn như hiện nay.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an TP.Quảng Ngãi, cho biết: Ngoài công tác tuần tra, kiểm soát hằng đêm để nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh, Tổ tuần tra đặc biệt còn tham gia hỗ trợ khẩn cấp cho các lực lượng khác đang làm nhiệm vụ khi có yêu cầu. Điển hình như hỗ trợ xử lý các trường hợp có biểu hiện manh động, chống người thi hành công vụ. Vừa nhận lệnh, các chiến sĩ trong tổ sẽ có mặt ngay để phối hợp, hỗ trợ cho các lực lượng và kịp thời ngăn chặn hành vi của các đối tượng.

Theo chân các chiến sĩ trong Tổ tuần tra đặc biệt, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều trường hợp được nhắc nhở và xử lý trong đêm. Trời gần sáng, các chiến sĩ vẫn miệt mài làm nhiệm vụ trên các cung đường, ngõ hẻm. Dịch bệnh chưa được đẩy lùi, khó khăn chồng chất khó khăn nhưng tinh thần, sự bền bỉ của mỗi chiến sĩ công an sẽ dựng nên một thành trì chống dịch vững chắc.

Thực hiện: THIÊN HẬU - TRẦN TƯƠI