Tuổi trẻ Quảng Ngãi ra quân làm đường bê tông nông thôn

(Baoquangngai.vn)- Sáng 10.1, Tỉnh đoàn tổ chức lễ ra quân làm đường bê tông nông thôn tại xã Hành Dũng (Nghĩa Hành) thu hút sự tham gia của hơn 150 ĐVTN đến từ các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng chương trình của Tỉnh đoàn, đông đảo ĐVTN đến từ các đơn vị Huyện đoàn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và người dân địa phương đã nhiệt tình, hăng hái tham gia nâng cấp tuyến đường nông thôn.

Tuổi trẻ Quảng Ngãi góp sức làm đường bên tông tại thôn An Định, xã Hành Dũng, Nghĩa Hành

Dẫu thời tiết có phần bất lợi nhưng các ĐVTN vẫn nhiệt tình, hăng hái tham gia làm đường bê tông nông thôn.

Tuyến đường bê tông nối giữa thôn An Định và thôn An Sơn, xã Hành Dũng (Nghĩa Hành) có chiều dài 250m, dự kiến hoàn thành trong 2 ngày. Tiếp nối chương trình, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại xã Hành Dũng (Nghĩa Hành) gồm: lắp điện thắp sáng năng lượng mặt trời cho tuyến đường trên, nhà văn hóa xã, Đền làng, Nghĩa trang liệt sĩ; dọn dẹp và tôn tạo Nghĩa trang liệt sỹ,... với tổng kinh phí 250 triệu đồng.

Qua đó, góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới và tạo cảnh quan sạch, đẹp để chào đón Tết Nguyên đán 2021.

