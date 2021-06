Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch

Triển khai ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" Tổng cục Du lịch vừa ra mắt ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn". Đây là công cụ hỗ trợ hữu ích đối với du khách trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đều tăng cường ứng dụng CNTT thông qua địa chỉ http://safe.tourism.com.vn để đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19. Du khách khi đến một cơ sở lưu trú chỉ cần sử dụng điện thoại có cài đặt ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" quét mã QR để kiểm tra nơi này đã đăng ký an toàn Covid-19 hay chưa, đồng thời có thể đánh giá việc thực hiện các tiêu chí an toàn của cơ sở lưu trú du lịch.