Hàng loạt vụ tấn công bằng dao ở thành phố New York trong 24 giờ qua, 2 người thiệt mạng

Nhà chức trách New York cho biết, một người đàn ông chưa rõ danh tính đã thực hiện 4 vụ đâm dao liên tiếp trong vòng 24 giờ qua trên tàu điện ngầm của thành phố này.

Cảnh sát tuần tra trên tàu điện ngầm tuyến A ở New York sau một loạt vụ tấn công bằng dao khiến 2 người chết và 2 người bị thương. (Ảnh: AP) Các vụ tấn công bằng dao nói trên đã khiến 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Giới chức cảnh sát New York cho biết trong một cuộc họp báo, 4 vụ tấn công đã xảy ra từ sáng 12/2 đến đầu giờ sáng 13/2. Các nhà chức trách cho biết, cả 4 nạn nhân trong những vụ đâm dao đều là người vô gia cư. Các vụ tấn công bằng dao nói trên đã khiến 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Giới chức cảnh sát New York cho biết trong một cuộc họp báo, 4 vụ tấn công đã xảy ra từ sáng 12/2 đến đầu giờ sáng 13/2. Các nhà chức trách cho biết, cả 4 nạn nhân trong những vụ đâm dao đều là người vô gia cư.

Một người đàn ông bị nghi ngờ là đối tượng thực hiện các vụ tấn công này hiện đang bị cảnh sát truy tìm. Lực lượng cảnh sát New York đang kiểm tra hình ảnh do camera an ninh trên tàu điện ngầm ghi lại để phục vụ việc điều tra. Cả bốn vụ đâm dao đều xảy ra dọc theo tuyến tàu điện ngầm A.

Một trong các nạn nhân được phát hiện đã chết trên một chuyến tàu ở Queens vào khoảng nửa đêm 12/2 với nhiều vết dao đâm ở cổ và cơ thể. Hai giờ sau, một phụ nữ 44 tuổi được tìm thấy bị đâm chết trong tàu điện ngầm ở Manhattan.

Ngoài 2 vụ đâm dao trên, hai vụ tấn công khác không gây tử vong liên quan đến một người đàn ông 67 tuổi và vụ còn lại khiến người đàn ông 43 tuổi bị thương cũng xảy ra ở bến tàu điện ngầm Manhattan.

Sở Cảnh sát thành phố New York (NYPD) cho biết sẽ bổ sung 500 cảnh sát tuần tra, kiểm soát hệ thống tàu điện ngầm trên khắp thành phố để tăng cường bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo Quỳnh Chi/VTV.vn