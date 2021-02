Quân đội Myanmar đột kích văn phòng bà Aung San Suu Kyi trong bối cảnh biểu tình bùng phát ở nhiều thành phố lớn, đụng độ giữa người dân và cảnh sát.

Hãng tin AFP cho biết quân đội Myanmar ngày 9/2 bất ngờ triển khai một lượng lớn binh sĩ đột kích văn phòng làm việc của Chủ tịch đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi đặt tại cố đô Yangon.

Cảnh sát phun vòi rồng nhằm giải tán đám đông biểu tình trên đường phố thủ đô Naypyidaw ngày 9/2. (Ảnh: Reuters) Hiện chưa rõ mục đích của cuộc đột kích nói trên là gì. Trang Facebook chính thức của NLD sau đó cũng xác nhận vụ việc nhưng cũng không cung cấp thêm thông tin cụ thể nào khác về mức độ thiệt hại hay liệu có tài liệu nào bị quân đội tịch thu hay không.

Đáng chú ý, vụ đột kích xảy ra chỉ vài giờ sau khi điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Myanmar - ông Ola Almgren chỉ trích chính quyền quân sự sử dụng "vũ lực không thể chấp nhận được" nhằm vào dòng người biểu tình phản đối cuộc chính biến ở thủ đô Naypyidaw.

Cụ thể, trong cuộc biểu tình sáng ngày 9/2, nhiều nhân chứng trông thấy cảnh sát bắn đạn cao su, xịt hơi cay và dùng vòi rồng để giải tán đám đông.

Một người đàn ông giấu tên khẳng định với AFP rằng cảnh sát ban đầu bắn hai phát chỉ thiên, sau đó nạp đạn cao su và quay súng bắn về phía người biểu tình. Phóng viên AFP tại hiện trường cũng xác nhận nghe thấy nhiều tiếng súng nổ.

Ít nhất 4 người bị thương, trong đó có một phụ nữ hiện trong tình trạng nguy kịch do trúng đạn vào đầu.

Cùng thời gian nói trên, nhiều thành phố lớn khác ở Myanmar như Mandalay hay Yangon cũng nổ ra biểu tình nhưng không có tình trạng đụng độ quyết liệt như ở Naypyidaw dù cảnh sát vẫn sử dụng hơi cay và vòi rồng.

Tính đến ngày 10/2 (giờ Việt Nam), phong trào ở Myanmar bước sang ngày thứ 5 liên tiếp trong khi các bên liên quan vẫn từ chối ngồi xuống đối thoại nhằm phá thế bế tắc chính trị hiện nay.

Đáng chú ý, New Zealand mới đây trở thành quốc gia đầu tiên đình chỉ quan hệ ngoại giao cấp cao với Myanmar. Thủ tướng New Zealand - bà Jacinda Ardern khẳng định sẽ chỉ xem xét khôi phục quan hệ khi quân đội trả tự do cho các thành viên chính quyền dân sự và từ bỏ quyền lực.

(Nguồn: Báo Pháp luật TPHCM)