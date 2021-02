Điều tra nguồn gốc Covid-19: Trung Quốc từ chối cung cấp dữ liệu thô về những ca nhiễm bệnh đầu tiên

Nhật báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 12/2 dẫn thông tin từ các chuyên gia điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiết lộ các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã từ chối cung cấp dữ liệu thô và dữ liệu cá nhân hóa về những ca Covid-19 đầu tiên.

Các chuyên gia này mô tả phái đoàn điều tra nguồn gốc dịch bệnh Covid-19 của WHO và phía Trung Quốc đã có những cuộc trao đổi căng thẳng về tình trạng thiếu thông tin.

Theo WSJ, các chuyên gia của WHO khẳng định, dữ liệu thô và dữ liệu cá nhân hóa có thể giúp họ xác định cách thức và thời điểm mà virus SARS-CoV-2 bắt đầu lây lan ở Trung Quốc.

Trước đó, ngày 11/2, AAP đưa tin sau cuộc điều tra về nguồn gốc dịch Covid-19 ở Vũ Hán, các nhà khoa học của WHO đã cho rằng, virus này có thể được truyền qua một con vật, nhưng chính xác con vật nào thì vẫn chưa rõ ràng. Bởi họ không tìm thấy mối liên hệ rõ ràng nào với dơi, tê tê hay bất kỳ động vật hoang dã nào khác. Nhóm nghiên cứu vẫn chưa thể tìm ra chính xác cách virus truyền sang người.

Sau gần một tháng ở Trung Quốc điều tra với tư cách là thành viên của nhóm điều tra do WHO dẫn đầu, nhằm tìm hiểu cách thức virus corona chủng mới lây lan, nhà virus học người Australia - GS. Dominic Dwyer ghi nhận các chuyên gia Trung Quốc đã thực hiện rất nhiều công việc mà WHO đã yêu cầu trước khi nhóm nghiên cứu đến, bao gồm việc xem xét 76.000 báo cáo trường hợp từ 230 cơ sở hoặc lâu hơn ở Vũ Hán để thử tìm ra các trường hợp nhiễm Covid-19 sớm hơn trước khi những ca đầu tiên được ghi nhận ở Vũ Hán.

Ông nói với đài ABC rằng: “Khi chúng tôi đến gặp mặt trực tiếp, có rất nhiều áp lực. Một số cuộc họp kéo dài tới 15 giờ với các quan chức đối ngoại Trung Quốc và rào cản ngôn ngữ đã khiến tình hình thêm căng thẳng".

Theo Báo Quốc tế