Thành phố lớn thứ hai Myanmar ban bố thiết quân luật

Thành phố Mandalay của Myanmar đã ban bố thiết quân luật ở một số khu vực sau khi hàng nghìn người biểu tình phản đối đảo chính quân sự.

Cảnh sát chống bạo động được triển khai để ứng phó với các cuộc biểu tình ở Myanmar. (Ảnh: NDTV) Cơ quan quản lý công Mandalay, cho biết thiết quân luật sẽ được áp dụng tại 7 khu vực của thành phố lớn thứ hai Myanmar này. Theo đó, người dân bị cấm biểu tình, cấm tụ tập quá 5 người, trong khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực trong khung thời gian từ 20h hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Lệnh thiết quân luật sẽ được áp dụng cho đến khi có thông báo mới.

Thông cáo nêu rõ: "Một số người hành xử theo cách đáng lo ngại, có thể làm tổn hại đến an ninh công cộng và lực lượng hành pháp. Những hành động đó có thể ảnh hưởng đến sự ổn định, sự an toàn của người dân, lực lượng hành pháp và sự tồn tại hòa bình của các địa phương, có thể gây bạo loạn. Đó là lý do tại sao sắc lệnh này cấm tụ tập ở nơi công cộng, biểu tình bằng các phương tiện giao thông và tuần hành".

Thiết quân luật ở Mandalay được ban bố sau khi hàng chục nghìn người trên khắp Myanmar xuống đường biểu tình phản đối đảo chính, yêu cầu quân đội lập tức trả tự do cho các quan chức của chính quyền dân sự. Tại thủ đô Naypyidaw, hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường phản đối chính quyền quân sự.

Biểu tình phản đối đảo chính đang lan ra nhiều thành phố tại Myanmar (Ảnh: Reuters) Cảnh sát buộc phải dùng vòi rồng để giải tán biểu tình. Trong khi đó, tại Yangon, thủ phủ kinh tế của Myanmar, người biểu tình chặn các tuyến đường chính trong thành phố khiến giao thông bị gián đoạn. Cuối tuần qua, công nhân ngành dệt, ngành đường sắt và cả đội ngũ y bác sĩ kêu gọi đình công toàn quốc. Đến nay, các cuộc biểu tình vẫn chủ yếu ôn hòa, song truyền hình quân đội Myanmar cảnh báo những người biểu tình trái phép có thể bị trừng phạt.

