Phe Dân chủ công bố nghị quyết luận tội Tổng thống Trump

Các hạ nghị sĩ Dân chủ đã công bố nghị quyết luận tội Tổng thống Donald Trump, cáo buộc ông kích động bạo loạn trong vụ việc xảy ra tại tòa nhà quốc hội hồi tuần trước.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters) Theo CNN, nghị quyết luận tội của phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ hôm 11/1 đề cập tới việc Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra những cáo buộc sai sự thật rằng ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay, cũng như những tuyên bố không chính xác trong bài phát biểu của ông trước đám đông ủng hộ vào ngày 6/1, trước khi những người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội và gây ra cuộc bạo loạn gây chấn động. Theo CNN, nghị quyết luận tội của phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ hôm 11/1 đề cập tới việc Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra những cáo buộc sai sự thật rằng ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay, cũng như những tuyên bố không chính xác trong bài phát biểu của ông trước đám đông ủng hộ vào ngày 6/1, trước khi những người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội và gây ra cuộc bạo loạn gây chấn động.

Nghị quyết luận tội cũng đề cập tới cuộc gọi của Tổng thống Trump với Tổng thư ký bang Georgia để yêu cầu quan chức này tìm đủ phiếu bầu nhằm lật ngược kết quả bầu cử và đảm bảo chiến thắng cho ông ở Georgia.

"Với tất cả những việc này, Tổng thống Trump đã đe dọa nghiêm trọng tới an ninh của nước Mỹ và các thể chế của chính phủ. Ông Trump đã đe dọa sự toàn vẹn của hệ thống dân chủ, can thiệp vào quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình. Do đó, ông đã phản bội lòng tin với tư cách là Tổng thống, trước sự tổn thương rõ rệt của người dân Mỹ", nghị quyết cho biết.

Đảng Dân chủ ở quốc hội Mỹ đang tìm cách buộc ông Trump phải rời nhiệm sở bằng cách vừa gây sức ép buộc Phó Tổng thống Mike Pence kích hoạt tu chính án 25 phế truất Tổng thống vừa bỏ phiếu luận tội ông.

Tu chính án 25 cho phép Phó Tổng thống và các thành viên nội các phế truất Tổng thống bằng việc đưa ra tuyên bố rằng Tổng thống không còn khả năng đảm nhiệm công việc.

Một nguồn thạo tin cho biết Phó tổng thống Pence được cho là không ủng hộ phương án phế truất ông Trump, nhưng sẵn sàng kích hoạt điều khoản phế truất nếu Tổng thống có những hành động bị coi là đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.

Nỗ lực luận tội hoặc phế truất ông Trump của đảng Dân chủ càng diễn ra mạnh mẽ hơn sau vụ bạo loạn ở trụ sở quốc hội vào tuần trước, khi những người ủng hộ ông Trump xông vào Điện Capitol nhằm ngăn quốc hội xác nhận kết quả bầu cử. Tính đến cuối ngày 10/1 đã có 210 hạ nghị sĩ ủng hộ luận tội ông Trump.

Theo Thành Đạt/Dân Trí