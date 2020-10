Hoàng tử Azim của Brunei qua đời ở tuổi 38

Chính phủ Brunei đã xác nhận thông tin hoàng tử Azim, con trai thứ hai của nhà vua Brunei, người thứ tư trong thứ tự kế vị ngai vàng ở quốc gia Đông Nam Á này, vừa qua đời ở tuổi 38.

Ca sĩ Mariah Carey và hoàng tử Azim - Ảnh: PHIL DENT/REDFERNS

Theo trang People, chính phủ Brunei ngày 26-10 thông báo hoàng tử Azim đã qua đời sáng thứ bảy vừa rồi (24-10) và an nghỉ tại khu lăng tẩm hoàng gia tại thủ đô Bandar Seri Begawan. Brunei công bố 7 ngày quốc tang, treo cờ rủ sau sự kiện này.

Mặc dù giới chức Brunei không tiết lộ nguyên nhân cái chết của Hoàng tử Azim, song theo trang Vice, truyền thông địa phương cho biết hoàng tử đã phải nằm viện trị bệnh một thời gian trước khi qua đời.

Hoàng tử Azim từng theo học tại Viện Raffles ở Singapore và ĐH Oxford Brookes tại Vương quốc Anh.

Hoàng tử Azim - Ảnh: ASTRID STAWIARZ/GETTY

Azim cũng gây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí và là một nhà sản xuất phim Hollywood có vị trí nhất định, đã tạo được dấu ấn ở một số phim như You’re not You năm 2014 và The Happy Prince năm 2018.

Azim cũng là người có những mối quan hệ thân thiết với các ngôi sao nổi tiếng như nữ diễn viên Joan Collines, ca sĩ Mariah Carey và siêu mẫu Pamela Anderson.

Trong bức thư chia buồn, Tổng thống Singapore Halimah Yacob nhắc tới sự hào phóng của hoàng tử Brunei: "Người ta sẽ nhớ đến anh ấy vì niềm đam mê với nghệ thuật và sự tử tế với người nghèo".

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng ca ngợi lòng tốt và tinh thần hào phóng, sự tận tụy với các hoạt động từ thiện, giáo dục và hướng về giới trẻ của hoàng tử Brunei.

Theo D. KIM THOA/Tuổi Trẻ Online