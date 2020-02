Biểu tình bạo loạn, 20 người chết, thủ tướng Ấn Độ kêu gọi dân bình tĩnh

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi dân chúng bình tĩnh sau nhiều ngày xảy ra đụng độ bạo lực giữa người Ấn Độ giáo và người Hồi giáo về luật quốc tịch gây tranh cãi.

Nhân viên cứu hỏa tại hiện trường một cửa hàng bán lốp xe bị phóng hỏa cháy rụi do xung đột giữa người ủng hộ và phản đối luật quốc tịch mới ở New Delhi - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, đây là một trong các vụ bạo lực tồi tệ nhất ở thủ đô New Delhi trong nhiều thập kỷ qua và đúng lúc chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang diễn ra.

Viết trên Twitter, ông Modi kêu gọi: "Hòa bình và thân thiện là đặc tính cốt lõi của chúng ta. Tôi kêu gọi các anh chị em ở Delhi duy trì hòa bình và tình huynh đệ trong mọi lúc".

Lời kêu gọi của ông được đưa ra sau các đảng đối lập lên tiếng về việc chính phủ không kiểm soát được bạo lực, để người biểu tình sử dụng hơi cay, lựu đạn và đạn khói.

Theo Reuters, cảnh sát và lực lượng bán quân sự tuần tra trên đường phố với số lượng lớn hơn nhiều trong ngày 26-2. Một số khu vực xảy ra bạo loạn vắng bóng người. Có ít nhất 2 đền thờ ở đông bắc Delhi bị phóng hỏa.

Một bác sĩ làm việc tại một bệnh viện ở thủ đô New Delhi cho biết đã có 20 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa phe ủng hộ và phe phản đối luật quốc tịch sửa đổi (CAA) ở một số khu vực phía đông bắc thủ đô New Delhi. Nhiều người bị thương do đạn bắn.

Luật quốc tịch sửa đổi đã được hai viện Quốc hội Ấn Độ thông qua ngày 11-12-2019, cho phép những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số của Pakistan, Afghanistan và Bangladesh nhập cư trái phép vào Ấn Độ trước ngày 31-12-2014 được nhập quốc tịch. Tuy nhiên, người Hồi giáo không nằm trong diện này.

Các cuộc biểu tình phản đối đạo luật trên đã biến thành bạo lực và lan sang nhiều trường đại học trên toàn Ấn Độ khi sinh viên và người dân xuống đường phản đối chính phủ.

Những người phản đối cho rằng đạo luật này vi hiến, phân biện đối xử người Hồi giáo. Nhưng Đảng Bharatiya Janata của ông Modi phủ nhận đối xử thiên lệch đối với 180 triệu người Hồi giáo ở đất nước này.

Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal đã kêu gọi Chính phủ Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm và triển khai quân đội tại các khu vực đã xảy ra bạo động gây chết người trong mấy ngày qua.

Ông Kejriwal cho biết đã liên hệ với nhiều quan chức chính phủ trong đêm 25-2, thông báo về tình hình đáng báo động khi cảnh sát không thể kiểm soát được tình hình.

Ông cho rằng chính phủ cần ngay lập tức triển khai quân đội và áp đặt lệnh giới nghiêm tại các khu vực xảy ra bạo động. Ông đã đề xuất ý kiến này lên chính quyền trung ương.

Theo HỒNG VÂN/Tuổi Trẻ Online