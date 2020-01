Nổ nhà máy hóa chất gây nhiều thương vong ở Ấn Độ

Một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở khu công nghiệp Tarapur, cách thành phố Mumbai của bang Maharashtra, Ấn Độ hơn 100km.

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: thehindu.com)

Ít nhất 8 người đã bị thiệt mạng, một số người khác bị cho là mắc kẹt trong vụ nổ trên.

Theo truyền thông địa phương, vụ nổ lớn tới mức có thể nghe thấy tiếng nổ ở khoảng cách từ 25 - 30km. Ngay sau vụ nổ, nhà chức trách địa phương đã cho cắt điện của cả khu vực để phòng ngừa các sự cố về điện. Nguồn tin trên dẫn lời các cảnh sát địa phương cho biết, lực lượng cứu hỏa đang tiến hành các hoạt động chữa cháy tại nhà máy này.

Cháy nổ thường xuyên xảy ra tại các tòa nhà ở Ấn Độ do thiếu các quy định về an toàn. Tháng 12/2019, tại New Delhi cũng đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng làm 43 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Theo Tường Vy/VTV.vn