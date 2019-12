Ấn Độ ban bố lệnh giới nghiêm do biểu tình lan rộng

Lệnh giới nghiêm được áp dụng tại nhiều địa điểm do lo ngại về an ninh tại Thủ đô New Delhi như xung quanh Red Fort, một di tích lịch sử và là điểm du lịch nổi tiếng.

Người biểu tình tập trung tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 18/12/2019.

14 ga tàu điện ngầm cũng đã phải đóng cửa. Hai hãng viễn thông lớn của Ấn Độ - là Vodafone Idea và Rival Bharti Airtel tạm ngừng cung cấp dịch vụ Internet và nhắn tin điện thoại di động ở một số khu vực tại Thủ đô New Delhi.

Lệnh hạn chế của Chính phủ Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối luật Quốc tịch sửa đổi đã biến thành bạo lực và lan ra nhiều trường đại học trên cả nước.

Luật Quốc tịch sửa đổi cho phép nhập quốc tịch đối với những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số của Pakistan, Afghanistan và Bangladesh nhập cư vào Ấn Độ trước ngày 31/12/2014. Tuy nhiên, người Hồi giáo không nằm trong diện này.

Theo VTV.VN