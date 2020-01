Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc quan ngại sâu sắc về thông điệp của Triều Tiên

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres bày tỏ “quan ngại sâu sắc” sau khi Triều Tiên tuyên bố đang phát triển một “vũ khí chiến lược” trong thông điệp mới nhất của nước này.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres - Ảnh: REUTERS

Theo đài Channel News Asia, thông cáo của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc do người phát ngôn của ông là Stephane Dujarric công bố ngày 1-1 nêu: "Tổng thư ký rất hi vọng các vụ thử (tên lửa, hạt nhân - PV) sẽ không nối lại, phù hợp với những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an. Việc không phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn là cột trụ căn bản của an ninh hạt nhân toàn cầu và phải được duy trì".

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố không còn cơ sở nào để buộc Bình Nhưỡng phải tiếp tục thực hiện việc tạm ngưng các vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và thử bom hạt nhân, và trong tương lai gần, Triều Tiên sẽ công bố một "loại vũ khí chiến lược mới".

"Việc tham gia đối thoại ngoại giao là lộ trình duy nhất để đạt được hòa bình ổn định", người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh.

Sau tuyên bố của ông Kim Jong Un đe dọa nối lại các hoạt động thử vũ khí hạt nhân, tên lửa, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói ông vẫn tin nhà lãnh đạo Triều Tiên là "người giữ lời".

Ông Kim Jong Un từng tuyên bố sẽ "tặng quà Giáng sinh" cho Mỹ nếu cho tới cuối năm 2019 Washington không chịu đưa ra những đề xuất nhượng bộ mới trong đàm phán hạt nhân giữa hai nước.

Đây là một cách nói ẩn ý mà theo giới quan sát cho rằng đó có thể lá tín hiệu báo trước cho một dạng thử nghiệm tên lửa mới của Triều Tiên trong khu vực.

Triều Tiên vẫn chưa chính thức phản hồi lại quan điểm của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng như của Washington về thông điệp của ông Kim Jong Un.

Giới chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên cho biết trong bài phát biểu đầu năm 2020 kéo dài nhiều giờ, nhà lãnh đạo Kim Jong Un chắc chắn đã chỉ đạo cho toàn thể các lực lượng chính trị, quân đội và giới quan chức chính phủ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ứng phó khi đất nước bước vào giai đoạn kinh tế khắc nghiệt hơn trong bối cảnh đàm phán với Mỹ bế tắc.

Theo D. KIM THOA/Tuổi Trẻ Online