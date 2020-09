CLB Hà Nội và TP.HCM đối diện thử thách ở Cúp Quốc gia

Điều lệ của Cúp Quốc gia năm nay là khi một đội ở V-League gặp một đội ở giải hạng Nhất, đội thuộc V-League sẽ không được dùng ngoại binh. Đấy là cơ sở để Bà Rịa Vũng Tàu làm nên bất ngờ.

Đối thủ của Bà Rịa Vũng Tàu ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia là đương kim Á quân V-League CLB TPHCM. Về lý thuyết, đội bóng thành phố mạnh hơn.

Tuy nhiên, Công Phượng và các đồng đội không quen với việc không có sự hỗ trợ của các ngoại binh, trong khi Bà Rịa Vũng Tàu đã quen với điều này, vì các đội ở giải hạng Nhất không được dùng cầu thủ ngoại.

Cách Bà Rịa Vũng Tàu vượt qua Sài Gòn FC và SL Nghệ An ở 2 vòng đấu trước đó phản ánh chi tiết vừa nêu. Các bại tướng của Bà Rịa Vũng Tàu về lý thuyết mạnh hơn đội bóng của HLV Trần Minh Chiến, nhưng đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến lại nhuần nhuyễn hơn, thiện chiến hơn đối phương khi sử dụng toàn nội binh.

CLB TPHCM và Bà Rịa Vũng Tàu tái ngộ ở cúp quốc gia

Bỏ đi các ngoại binh, ngay cả CLB TPHCM cũng suy giảm đáng kể về mặt sức mạnh. Họ sẽ không được sử dụng bộ đôi tiền đạo đắt giá Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez, về lý thuyết sẽ suy giảm đáng kể năng lực săn bàn.

Dẫu đội bóng của HLV Chung Hae Seong vẫn còn có Công Phượng, Phi Sơn và Xuân Nam trên hàng tấn công, nhưng Xuân Nam chưa thuộc hàng “quái kiệt” của bóng đá Việt Nam, còn Phi Sơn khi tỏ khi mờ. Chỉ có Công Phượng là đáng ngại nhất.

Dù vậy, việc phong toả một mình Công Phượng đối với Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đơn giản hơn là việc phải để ý đến nhiều mũi nhọn nguy hiểm cùng lúc, đặt trường hợp CLB TPHCM được sử dụng Jose Ortiz và Ariel Rodriguez.

Bà Rịa Vũng Tàu còn có thêm lợi thế sân nhà, nên khả năng họ tạo được bất ngờ trước CLB TPHCM là khả năng có thể xảy ra.

Hai cặp đấu khác khá cân sức, đó là trận HL Hà Tĩnh tiếp Than Quảng Ninh trên sân Hà Tĩnh và Viettel chạm trán B.Bình Dương ở sân Hàng Đẫy.

B.Bình Dương sẽ làm khách của Viettel trên sân Hàng Đẫy (ảnh: Anh Hải)

Đặc biệt, trận đấu giữa Viettel và B.Bình Dương có thể nói hấp dẫn nhất vòng tứ kết cúp quốc gia, khi chứng kiến màn đối đầu của trung phong số 1 Việt Nam hiện tại Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương) đối diện với cặp trung vệ hàng đầu của đội tuyển Việt Nam là Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng.

Có lẽ lợi thế sân nhà sẽ giúp Viettel chiếm ưu thế trước đội cựu vô địch cúp quốc gia. Tương tự như thế là trường hợp của HL Hà Tĩnh trước Than Quảng Ninh.

Riêng cặp đấu giữa CLB Hà Nội gặp Cần Thơ quá chênh lệch. Đội bóng của bầu Hiển hơn đối phương cả về lực lượng, sự quyết tâm lẫn sân bãi.

Ngay cả khi Đoàn Văn Hậu không thể tham gia trận đấu này do chấn thương, thì đội bóng thủ đô vẫn quá áp đảo so với đội bóng đất Tây Đô, và CLB Hà Nội không có lý do gì để không thắng trong cặp đấu này.

Lịch thi đấu vòng tứ kết:

Ngày 11/9

17h, sân Bà Rịa: Bà Rịa Vũng Tàu – CLB TPHCM

19h15, sân Hàng Đẫy: CLB Hà Nội – Cần Thơ

Ngày 12/9

18h, sân Hà Tĩnh: HL Hà Tĩnh – Than Quảng Ninh

19h15, sân Hàng Đẫy: Viettel – B.Bình Dương

Theo Kim Điền/Dân Trí