Nơi lưu giữ những hiện vật vô giá

(Báo Quảng Ngãi)- Bảo tàng Tổng hợp tỉnh hiện có hàng chục nghìn hiện vật, tài liệu, hình ảnh về văn hóa, lịch sử. Trong đó, có hàng trăm kỷ vật trong chiến tranh do cán bộ, chiến sĩ và người dân hiến tặng, góp phần làm phong phú thêm công tác trưng bày, nghiên cứu và giáo dục truyền thống hào hùng của dân tộc cho thế hệ trẻ.

Tiếp nhận nhiều kỷ vật quý giá

Trong số các kỷ vật thời chiến do người dân các địa phương hiến tặng trong gần 5 năm qua được lưu giữ ở Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, chúng tôi khá ấn tượng về chiếc khăn tay đã úa màu theo thời gian. Đây là kỷ vật thiêng liêng do Đại tá Võ Phu, nguyên là cán bộ Trung đoàn 108, Sư đoàn 305 lưu giữ và hiến tặng. Ông Phu cho biết: Đây là món quà người dân huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây (nay là Hà Nội) tặng khi đơn vị ông giành thắng lợi trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971.

Khách đến tham quan Bảo tàng Tổng hợp tỉnh.

Khăn tay may bằng chất liệu vải thô, góc mảnh khăn in dòng chữ hoa: “Cán bộ nhân dân huyện Phúc Thọ tặng chiến sĩ Đường 9 Anh hùng”. Bên dưới dòng chữ in hình một bông hoa hồng đỏ, cành lá màu xanh nhạt. Món quà thấm đượm tình cảm thắm thiết của người dân trao tặng đã phần nào khích lệ tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ...