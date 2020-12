Công an huyện Tư Nghĩa: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2020, Công an huyện Tư Nghĩa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng đơn vị gương mẫu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác và được Hội đồng Thi đua, khen thưởng Công an tỉnh đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” .

Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa, Đại tá Phan Văn Nhẫn cho biết: Ngay từ đầu năm 2020, lãnh đạo Công an huyện đã bám sát các nội dung, chỉ tiêu công tác do Bộ Công an, UBND huyện và Giám đốc Công an tỉnh giao. Qua đó tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, thiết thực. Công an huyện xác định khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công an huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự (ANTT) phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện; thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo ANTT tại 2 khu cách ly tập trung, 4 khu vực phong tỏa, 1 chốt kiểm tra y tế trên địa bàn huyện...

Cán bộ Công an huyện Tư Nghĩa đến tận nhà làm CMND cho người già yếu.

Trong công tác phòng, chống tội phạm, Công an huyện Tư Nghĩa đã điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự 92/94 vụ, đạt 97,8%; giải quyết có hiệu quả các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: 36/39 tin, đạt 92,3%. Điển hình là vào tháng 7.2020, khi phát hiện một nhóm thanh thiếu niên trên 20 người sử dụng xe mô tô, mang theo nhiều hung khí chuẩn bị đánh nhau tại thị trấn Sông Vệ, Công an huyện kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn. Lực lượng công an tạm giữ 9 đối tượng tham gia. Anh Nguyễn Thanh Bằng, ở thị trấn Sông Vệ cho biết: Nhờ Công an huyện kịp thời ngăn chặn hai nhóm ẩu đả, nếu không thì hậu quả khó lường. Qua phản ứng nhanh của Công an huyện đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Trong năm 2020, Công an huyện Tư Nghĩa đã mở nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông. Qua đó phát hiện, xử lý nghiêm 1.326 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1,6 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm cả 3 tiêu chí.

Cùng với đó, Công an huyện đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp tổ chức “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” tại 14/14 xã, thị trấn. Toàn huyện có 35/35 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc huyện quản lý đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Ngoài ra, Công an huyện cũng thực hiện có hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT. Vận động người dân giao nộp, thu hồi và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy...

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tư Nghĩa thường xuyên về cơ sở tổ chức làm chứng minh nhân dân tại nhà cho các đối tượng già yếu, bệnh tật không có khả năng đi lại; đảm bảo tiến độ, chỉ tiêu phúc tra Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xây dựng mới 3 mô hình về công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở được chính quyền địa phương đánh giá cao.

