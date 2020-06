Đảng bộ Quân sự tỉnh: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương

* Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá BÙI TÁ TUÂN

(Báo Quảng Ngãi)- Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP), công tác xây dựng đảng và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh tăng trưởng khá và ổn định. Quốc phòng - an ninh (QPAN) được giữ vững. Đời sống nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì vẫn còn không ít khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế, mặt trái của cơ chế thị trường, tình hình biến động giá cả, dịch bệnh, thời tiết bất lợi... Bên cạnh đó, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cùng với những diễn biến phức tạp về chủ quyền an ninh biển đảo đã tác động đến việc triển khai nhiệm vụ QPQSĐP, công tác xây dựng đảng bộ, xây dựng LLVT tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương Tổ quốc. Ảnh: Thành Hân

Xác định rõ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết thành kế hoạch, đề ra giải pháp cho từng năm để lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP, Đảng ủy Quân sự tỉnh đặc biệt coi trọng việc giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể, mạnh dạn đổi mới phương pháp, cách làm, thường xuyên kiểm điểm những mặt yếu để rút kinh nghiệm. Đồng thời, Đảng ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, điều hành, triển khai thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ QPQSĐP; chú trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho các cấp đầu tư hơn 770 tỷ đồng xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện, công trình phòng thủ, công trình chiến đấu; đầu tư 31 tỷ đồng xây dựng đường hầm cơ bản, góp phần hoàn chỉnh thế trận phòng thủ của tỉnh. Cùng với đó, 13 huyện, thị xã, thành phố đã đầu tư trên 100 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa 171/173 nhà, phòng làm việc của ban CHQS cấp xã; đầu tư 183 tỷ đồng cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) hoạt động và đào tạo cán bộ quân sự địa phương; đầu tư 8,5 tỷ đồng mua sắm quân trang, quân lương cho đơn vị dự bị động viên (DBĐV) của tỉnh, huyện. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập chỉ huy cơ quan "1 bên 2 cấp" cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp; diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh - 18 (KVPT) đạt kết quả tốt.

Công tác xây dựng các lực lượng được cấp ủy quan tâm và thường xuyên kiện toàn, sắp xếp biên chế lực lượng thường trực đúng quy định; lực lượng DBĐV theo phương châm “gần, gọn, địa bàn, quân đâu cán đó”; xây dựng lực lượng DQTV theo hướng nâng cao chất lượng chính trị, hiệu quả hoạt động; thường xuyên kiện toàn và duy trì Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 5.900 người là già làng, trưởng thôn, chức sắc, chức việc...

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức chi, đảng bộ. Nhờ đó, hằng năm Đảng bộ Quân sự tỉnh có 85% cấp ủy, tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp 139 đảng viên, vượt gần 3% chỉ tiêu. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt gần 24%, DBĐV hơn 10%.

Từ ngày 18 - 20.6, Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn để tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở. Thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội, nhiều tháng qua, LLVT toàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng 36 công trình, với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng và hơn 1.000 ngày công. Các công trình mới tập trung phục vụ cho các doanh trại; làm đường giao thông nông thôn, tặng con giống cho hộ nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết... Củng cố “thế trận lòng dân”

Cùng với tham mưu cho các cấp tăng cường củng cố các tiềm lực trong KVPT, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định, việc triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng; công tác “an dân, nắm dân và giành dân” là nhiệm vụ then chốt. Từ đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT tích cực tham gia Chương trình “Quân đội chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Hũ gạo vì người nghèo”... góp phần tăng cường mối đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Trong công tác dân vận đã xuất hiện nhiều mô mới, cách làm hay như: Chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Nồi cháo nghĩa tình”, “Vườn rau đoàn kết quân dân”...

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Bùi Tá Tuân (bên trái) chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Xuân Thiên

Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã làm mới 467km đường giao thông nông thôn, nạo vét gần 52km kênh mương nội đồng, thực hiện 471 công trình phục vụ dân sinh; xây dựng 14 công trình đoàn kết quân dân, với tổng kinh phí 2,3 tỷ đồng bằng nguồn kinh phí tiết kiệm trong diễn tập KVPT; khắc phục hậu quả lũ lụt, với gần 16 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; khám, cấp thuốc cho 5.807 người dân; hỗ trợ 560 con giống; xây dựng 285 nhà tình nghĩa, 20 nhà đồng đội và nhà mái ấm tình thương cho đối tượng chính sách, cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền hơn 21 tỷ đồng...

Qua một nhiệm kỳ, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Đó là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng kết quả thực hiện, bám sát thực tiễn hoạt động của LLVT tỉnh, nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình, chủ động đề ra các khâu đột phá, nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tiễn. Phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để xây dựng KVPT vững chắc; chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và luôn đổi mới tác phong, phương pháp lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, cán bộ chủ trì.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi công tác QPQSĐP trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để Quảng Ngãi đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu, đẹp./.