(Báo Quảng Ngãi)- Chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong những ngày đầu tháng 6 này, từ thao trường đến doanh trại, cán bộ, chiến sĩ LLVT đang hiện thực hóa mục tiêu, chỉ tiêu đợt thi đua đột kích "Sáng tạo - Đột phá - Quyết thắng" bằng nhiều công trình, phần việc cụ thể và lập những thành tích cao.

Tại trận địa trực phòng không 37 ly huyện Lý Sơn những ngày gần đây trở nên sôi động. Dù thời tiết nắng nóng, nhưng khí thế huấn luyện rất hăng say. Người lính phòng không trên đảo Lý Sơn quyết tâm đạt kết quả xuất sắc trong huấn luyện.

Lực lượng vũ trang huyện Bình Sơn tham gia xây dựng nông thôn mới, chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Anh Khoa

Trung đội trưởng - Đại đội pháo Phòng không 37 ly, Trung úy Phan Văn Trọng cho biết: “Nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi là trực phòng không, bảo vệ vững chắc bầu trời nơi đảo tiền tiêu trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trực, chúng tôi duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, luyện tập thuần thục các phương án để không bị động, bất ngờ với các tình huống trên không hướng biển đảo. Đây cũng là một trong những nội dung chỉ tiêu mà mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đăng ký trong đợt thi đua đột kích chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh”.

Trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cơ quan, đơn vị đã đầu tư hơn 2,3 tỷ đồng xây dựng, củng cố 24 công trình và xây tặng 8 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội. Tiêu biểu như các công trình: “Con đường quân dân” của Ban CHQS huyện Bình Sơn; “Vườn hoa thanh niên” của Ban CHQS huyện Minh Long; hệ thống đèn chiếu sáng và bảng tuyên truyền điện tử của Ban CHQS huyện Lý Sơn... Những ngày này, tại Ban CHQS huyện Sơn Hà, doanh trại đơn vị được trang hoàng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu khá bắt mắt, xen kẽ giữa những bồn hoa, cây cảnh cắt tỉa công phu. Chính trị viên Ban CHQS huyện Sơn Hà, Thượng tá Trần Trọng Khánh cho biết: “Cùng với việc tu sửa cảnh quan khuôn viên, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp. Đảng ủy, Ban CHQS huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan phối hợp với các địa phương bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến tình hình, nhất là địa bàn nhạy cảm, phức tạp để kịp thời tham mưu giữ vững ổn định, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...”.

Theo Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Võ Tấn Tài, Tỉnh ủy chọn Đảng bộ Quân sự tỉnh đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho đại hội cấp trên cơ sở. Do đó, thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động thi đua xung kích trong thực hiện nhiệm vụ để chào mừng đại hội. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh đã xây dựng, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu.

