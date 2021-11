Siết chặt đăng kiểm và quản lý tàu cá

Kiểm tra định kỳ tàu cá để đảm bảo an toàn Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Đăng kiểm tàu cá tỉnh đã tiến hành kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận ATKT tàu cá cho 1.667 phương tiện; trong đó có 11 phương tiện đóng mới, 185 phương tiện cải hoán và 1.471 phương tiện kiểm tra định kỳ hằng năm. Theo quy định, tàu cá được kiểm tra ATKT khi ở dưới nước mỗi năm một lần, kiểm tra ATKT khi ở trên đà 2,5 năm một lần và kiểm tra định kỳ 5 năm một lần. Chủ tàu cá Trương Công Anh Xin, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) cho biết, định kỳ hằng năm tôi đều mời cán bộ đăng kiểm tiến hành kiểm tra tàu cá. Việc kiểm tra ATKT tàu cá định kỳ không chỉ bảo vệ tài sản, mà chính là bảo đảm an toàn cho các thuyền viên, thợ máy. Qua kiểm tra, sẽ giúp ngư dân phát hiện và khắc phục kịp thời những hư hỏng từ vỏ tàu, máy tàu đến trang thiết bị trên tàu, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động khai thác hải sản trên biển, góp phần hạn chế rủi ro, giảm thiểu thiệt hại.