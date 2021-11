Cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn

(Báo Quảng Ngãi)- Đến thời điểm này, Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) đã cơ bản hoàn thành việc tiếp nhận và quản lý vận hành lưới điện hạ áp nông thôn. Với chủ trương "tiếp nhận đến đâu, đầu tư nâng cấp, cải tạo đến đó", PC Quảng Ngãi đang nỗ lực xây dựng lưới điện nông thôn an toàn, chất lượng, vận hành ổn định.

Đến nay, PC Quảng Ngãi đã tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn tại 65/66 xã, thuộc các huyện Minh Long (4 xã), Nghĩa Hành (11 xã), Sơn Tịnh (15 xã), Mộ Đức (12 xã), Tư Nghĩa (12 xã), Bình Sơn (11 xã). Khối lượng tiếp nhận là 1.213,8km đường dây hạ áp và 156.062 khách hàng. Đối với HTX Dịch vụ điện Bình Hiệp (Bình Sơn) đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án tiếp nhận.

Công nhân đang nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn huyện Minh Long. Sau khi tiếp nhận, PC Quảng Ngãi đã rà soát, đánh giá toàn bộ lưới điện hạ áp. Qua đó, nhận thấy còn nhiều bất cập như: Hệ thống đo đếm mất niêm chì, trụ xiêu vẹo, hộp công tơ mất nắp; đường dây sau công tơ dài, tiết diện nhỏ, nhiều mối nối; trụ điện tạm bợ, không đủ độ cao theo quy định... Bên cạnh đó, người dân kéo điện về nơi sử dụng rất xa, chất lượng điện vừa không đảm bảo, vừa tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn điện. Trước tình hình đó, PC Quảng Ngãi đã phân kỳ đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn. Trong đó, năm 2019 đầu tư khoảng 10 tỷ đồng; năm 2020 khoảng 90 tỷ đồng, năm 2021 khoảng 50 tỷ đồng. Nhiều vùng sau khi được nâng cấp lưới điện, người dân phấn khởi khi được sử dụng điện chất lượng, an toàn. Sau khi tiếp nhận, PC Quảng Ngãi đã rà soát, đánh giá toàn bộ lưới điện hạ áp. Qua đó, nhận thấy còn nhiều bất cập như: Hệ thống đo đếm mất niêm chì, trụ xiêu vẹo, hộp công tơ mất nắp; đường dây sau công tơ dài, tiết diện nhỏ, nhiều mối nối; trụ điện tạm bợ, không đủ độ cao theo quy định... Bên cạnh đó, người dân kéo điện về nơi sử dụng rất xa, chất lượng điện vừa không đảm bảo, vừa tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn điện. Trước tình hình đó, PC Quảng Ngãi đã phân kỳ đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn. Trong đó, năm 2019 đầu tư khoảng 10 tỷ đồng; năm 2020 khoảng 90 tỷ đồng, năm 2021 khoảng 50 tỷ đồng. Nhiều vùng sau khi được nâng cấp lưới điện, người dân phấn khởi khi được sử dụng điện chất lượng, an toàn.

Tuy nhiên, do khối lượng tiếp nhận quá lớn, nên hiện nay một số vùng lưới điện hạ áp nông thôn vẫn đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo, nên người dân vẫn còn sử dụng điện chưa đảm bảo chất lượng. Mới đây, một số hộ dân ở khu dân cư Rộc Be, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) phản ánh việc phải kéo điện đến hàng trăm mét để sử dụng, chất lượng điện không ổn định. Ngay sau khi nhận được phản ánh, PC Quảng Ngãi đã kiểm tra, ưu tiên đưa vào kế hoạch khắc phục. Phó Giám đốc PC Quảng Ngãi Quách Phạm Cường cho biết, PC Quảng Ngãi đang thực hiện các bước thỏa thuận thống nhất hướng tuyến, để thi công xây dựng mới đường dây hạ áp tại khu dân cư Rộc Be. Kế hoạch là sẽ hoàn thành, đóng điện trước ngày 30/11/2021 cho 70 hộ dân.

Hiện nay, PC Quảng Ngãi đang tập trung nguồn lực đầu tư cấp điện cho các hộ dân tại khu vực các xã phía tây của huyện Sơn Tịnh như: Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Bình, Tịnh Trà. Theo đó, sẽ phân kỳ đầu tư, đặt mục tiêu xóa các đường dây hạ áp do người dân địa phương tự kéo về vừa mất an toàn, vừa mất mỹ quan. Trong đó, ưu tiên bổ sung đầu tư mới phần lưới điện hạ áp cấp điện cho các khu vực đông dân cư.

Hệ thống lưới điện nông thôn sau khi được đầu tư đã hiện đại hơn về đo đếm, được quản lý và vận hành chuyên nghiệp, người dân được mua điện đúng giá Nhà nước ban hành, đảm bảo chất lượng. Những năm tiếp theo, PC Quảng Ngãi sẽ tiếp tục cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn, để đồng bộ hạ tầng lưới điện, góp phần tạo động lực cho địa phương phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bài, ảnh: THANH NHỊ