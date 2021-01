Khi doanh nghiệp đi đường dài cùng người tiêu dùng

(Baoquangngai.vn)- Trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc, vật liệu chính là “linh hồn” cho toàn bộ công trình xây dựng. Do vậy, đối với những hạng mục có nhu cầu sử dụng các loại kính xây dựng, người tiêu dùng đang có xu hướng tìm đến những công ty sản xuất kính uy tín để vừa đảm bảo chất lượng, vừa được bảo hành tận nơi.

Có cung nhưng chưa có…bảo hành

Nếu như trước đây, kính đa phần chỉ được người tiêu dùng ứng dụng làm cửa để lấy sáng và chắn gió bụi, thì hiện nay, nhu cầu sử dụng kính cường lực, kính dán hai hoặc nhiều lớp, kính tiết kiệm năng lượng… trong thi công các công trình xây dựng đang ngày càng gia tăng. Kính được sử dụng thay thế tường xây và sử dụng nhiều làm kết cấu ngăn chia và kể cả nội thất, vừa tiết kiệm diện tích, vừa giúp mở rộng không gian cho công trình.

Nhà máy kính EuroGlass Miền Trung nằm ở KCN Tịnh Phong (Quảng Ngãi)

Theo nhiều chuyên gia ngành xây dựng, kính an toàn là những loại kính có khả năng hạn chế tối đa thương tích cho người sử dụng so với kính thông thường, vì khi vỡ, mảnh kính sẽ như viên sỏi, như không sắc lẹm như kính thường. Hơn nữa, một số loại kính an toàn như kính cường lực, ngoài khả năng chịu lực, chịu va đập mạnh gấp 4 – 5 lần so với kính thường còn có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt.

Riêng dòng kính tiết kiệm năng lượng, còn có khả năng cản 65% năng lượng từ mặt trời, 99% tia UV truyền vào nhà, giúp không gian bên trong luôn mát mẻ, tiết kiệm được năng lượng cho hệ thống điều hòa không khí. Có nhiều tính năng ưu việt, song, giá thành của kính cường lực, kính dán hai lớp chỉ cao hơn từ 30 – 40 nghìn đồng/m2 so với kính thông thường. Chính vì vậy, kính an toàn đang được người tiêu dùng sử dụng rộng khắp.

Nhu cầu sử dụng kính an toàn ngày càng tăng, nhưng theo chia sẻ của nhiều người tiêu dùng, việc tìm địa chỉ cung ứng kính an toàn có bảo hành trên địa bàn tỉnh lại không hề dễ dàng. “Do mua số lượng ít, nên hầu hết người mua kính an toàn về xây nhà ở như chúng tôi đều đặt mua từ các cửa hàng nhôm – kính. Là vật liệu đòi hỏi chất lượng, độ an toàn để có thể đảm bảo an toàn cho công trình, nên khi tìm mua, tôi luôn đặt yếu tố chất lượng, sự bảo hành của hãng lên hàng đầu. Song, rất khó tìm được đơn vị cung ứng kính nào cam đoan bảo hành cho sản phẩm”, ông Trần Thịnh, phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi) chia sẻ.

Giải “bài toán khó” cho người tiêu dùng

Trong số các nhà máy sản xuất kính an toàn trên địa bàn tỉnh, Công ty TNHH EuroGlass Miền Trung là đơn vị tiên phong thực hiện bảo hành cho sản phẩm. Đây là đơn vị chính thức vận hành dây chuyền sản xuất từ ngày 1.1.2021 trên cơ sở nâng cấp, hợp nhất các phân xưởng của QuangNgaiGlass.

Theo Nhà máy kính EuroGlass Miền Trung, khi khách hàng cần thông tin về chính sách, điều kiện bảo hành khi mua sản phẩm kính EuroGlass, khách hàng có thể liên hệ số điện thoại đường dây nóng: 0255.850.9999

Giám đốc Công ty TNHH EuroGlass Miền Trung chia sẻ: “Có sản phẩm đạt chất lượng cao là điều kiện tiên quyết để tạo dựng niềm tin trong lòng người tiêu dùng. Song, EuroGlass Miền Trung cho rằng, bấy nhiêu là chưa đủ. Đi với người tiêu dùng phải là đường dài, thực lòng, thực bụng, phải đặc biệt quan tâm đến dịch vụ chăm sóc khách hàng và bảo hành sau khi bán hàng. Sau khi nâng cấp, hợp nhất các phân xưởng của QuangNgaiGlass và nâng công suất nhà máy từ 500m2/ngày lên 2000m2/ngày; chính sách kiểm định chất lượng sản phẩm sẽ được đồng bộ, hệ thống hóa cho tất cả dòng sản phẩm của công ty. Đồng thời, bổ sung và cung cấp ra thị trường dòng sản phẩm cao cấp mang thương hiệu EuroGlass kèm theo chính sách bảo hành sản phẩm ”.

Với phương châm ấy, bên cạnh việc đầu tư nhà máy sản xuất quy mô lớn tại KCN Tịnh Phong với dây chuyền hiện đại để sản xuất các sản phẩm kính an toàn đạt tiêu chuẩn, Nhà máy kính EuroGlass Miền Trung còn cam kết bảo hành tất cả sản phẩm của dòng sản phẩm kính cao cấp EuroGlass trong thời gian 15 năm.

Trách nhiệm bảo hành sẽ được nhà máy thực hiện bằng cách cung cấp sản phẩm thay thế tương đương hoặc lo toàn bộ chi phí sửa chữa nếu sản phẩm xảy ra hỏng hóc do không đạt tiêu chuẩn. Trong thời gian sử dụng sản phẩm dưới 2 năm, khách hàng sẽ được bảo hành, bồi thường 100% chi phí sửa chữa cho sản phẩm không đạt tiêu chuẩn; khi sản phẩm đã qua sử dụng từ 2 năm đến dưới 7 năm, Nhà máy kính EuroGlass Miền Trung sẽ hỗ trợ 70% chi phí sửa chữa. Và chi phí hỗ trợ này sẽ còn từ 30 – 50% đối với những sản phẩm đã sử dụng từ 7 – 15 năm.

“Made in Quảng Ngãi” nhưng tiêu chuẩn Châu Âu

Xác định chất lượng của kính an toàn phụ thuộc rất nhiều vào dây chuyền sản xuất. Bởi, nếu sản xuất theo dây chuyền không đảm bảo sẽ rất dễ tạo ra sản phẩm kính cường lực không đạt tiêu chuẩn, dẫn đến dễ nổ, vỡ, gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Dây chuyền sản xuất theo công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn châu Âu tại Nhà máy kính EuroGlass Miền Trung (KCN Tịnh Phong)

Vậy nên để sản xuất thành công các sản phẩm kính an toàn đạt tiêu chuẩn, Nhà máy kính EuroGlass Miền Trung đã đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu với máy gia nhiệt kính cường lực LandGlass, máy cắt CNC hiệu Intermac cùng các dây chuyền phụ trợ hiện đại khác như: máy khoan, máy mài, máy rửa kính… Việc sử dụng máy cắt hiện đại giúp sản phẩm kính được cắt chính xác con số trên từng milimet; còn máy gia nhiệt với tính năng ưu điểm vượt trội: công nghệ chuẩn Châu Âu, nhiệt đối lưu tuần hoàn tốt giúp tạo ra sản phẩm chất lượng, độ bền và độ cứng cao, không gợn sóng, có thể tôi luyện được: kính Low - E trực tuyến và ngoại tuyến, kính siêu cực trong, kính in 3D, kính hoa văn, kính cường lực, kính cong…

Mạnh dạn đầu tư trang thiết bị hiện đại, tiên phong bảo hành cho sản phẩm, nên dù mới đi vào hoạt động trong năm 2019, nhưng sản phẩm kính cường lực, kính dán an toàn, kính tiết kiệm năng lượng... của Nhà máy kính EuroGlass Miền Trung đã được tin tưởng, lựa chọn để xây dựng tại nhiều công trình lớn, như Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, VietBank, Trung tâm thương mại Vincom Plaza... Đây cũng là đơn vị sản xuất kính xây dựng duy nhất của tỉnh có sản phẩm kính cường lực được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020. Sản phẩm kính của đơn vị vững vàng vươn xa và xuất sắc đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung năm 2020…

Từ ngày 1.1.2021, Nhà máy kính EuroGlass Miền Trung bổ sung và cung cấp ra thị trường dòng sản phẩm cao cấp mang thương hiệu EuroGlass kèm theo chính sách bảo hành sản phẩm.

Bài, ảnh: Ý YÊN