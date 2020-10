Bảo dưỡng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: Về đích đúng hẹn

(Báo Quảng Ngãi)- Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và bão số 5, nhưng công tác bảo dưỡng tổng thể (BDTT) Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã về đích đúng hẹn (51 ngày đêm). Qua đó, giúp nhà máy hoạt động ổn định, hiệu quả và nâng công suất so với thiết kế; đóng góp quan trọng cho việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế và thu ngân sách của tỉnh.

Nỗ lực vượt khó

Công tác BDTT lần 4 NMLD Dung Quất ngay từ những ngày đầu mới triển khai đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Bởi dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng thời tiết mưa bão; thiếu hụt nguồn nhân lực có tay nghề cao; tuổi thọ thiết bị nhà máy sau hơn 10 năm vận hành bắt đầu giảm...

Công nhân lắp giàn giáo để bảo dưỡng Phân xưởng PRU (gói thầu số 1), Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tổng Giám đốc Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) Bùi Minh Tiến cho biết: Năm 2020, tác động kép của dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, nhất là công tác chuẩn bị BDTT NMLD Dung Quất. Công ty đã triển khai các biện pháp nghiêm ngặt để phòng, chống dịch. Cùng với đó là nỗ lực phối hợp với các bộ, ban, ngành và tỉnh Quảng Ngãi đưa 251 chuyên gia từ 16 quốc gia khác nhau sang thực hiện bảo dưỡng đảm bảo an toàn. Đồng thời, phối hợp với các nhà thầu phát huy tối đa nội lực trong nước, nhất là các doanh nghiệp bảo dưỡng dầu khí có uy tín như PTSC Quảng Ngãi, PVChem, PVMR... nhằm giảm chi phí thuê chuyên gia nước ngoài và các chi phí đưa đón, cách ly y tế.

Đợt BDTT lần 4 NMLD Dung Quất diễn ra trong 51 ngày đêm (từ ngày 12.8 - 1.10), với 7 gói thầu chính thuê ngoài và BSR tự thực hiện 3 gói công việc lớn như thiết bị quay, thiết bị điện và thiết bị tự động hóa. Tổng khối lượng công việc đã thực hiện là 7.458 mục, trong đó BSR tự thực hiện hơn 3.200 đầu mục; tổng nhân sự tham gia bảo dưỡng gần 4.700 người. Tính đến ngày 1.10, có trên 312 nghìn lượt người được kiểm soát an ninh ra/vào các cổng, được kiểm tra y tế và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn đã đạt 27,6 triệu giờ công an toàn, trong đó giai đoạn BDTT đóng góp hơn 1,4 triệu giờ công an toàn.

“Sự thành công trong đợt BDTT lần 4 NMLD Dung Quất là tiền đề, động lực quan trọng để cán bộ, kỹ sư và người lao động Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đưa công ty vượt qua tác động kép, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và đóng góp quan trọng cho tăng trưởng, phát triển kinh tế của Quảng Ngãi”. Tổng Giám đốc BSR BÙI MINH TIẾN Nhiều giải pháp kỹ thuật mới được áp dụng

Phó Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương cho biết: Trong đợt BDTT NMLD Dung Quất lần này có nhiều giải pháp quản trị và kỹ thuật mới lần đầu được áp dụng, mang lại lợi ích về kinh tế cũng như đảm bảo tiến độ. Nổi bật là công tác quản trị rủi ro, khi BSR phân tích tất cả kịch bản có thể xảy ra do Covid-19, thời tiết, tuổi thọ của thiết bị... để tìm giải pháp, xử lý thấu đáo nhằm chủ động trong mọi tình huống. Đồng thời, áp dụng nhiều giải pháp cải tiến như rút xúc tác bằng máy hút chân không công suất lớn, cải tiến hệ thống sấy khô vật liệu cách nhiệt, áp dụng công nghệ 4.0 để làm việc trực tuyến, cải tiến hệ thống tách muối của phân xưởng CDU... đã rút ngắn tiến độ, đảm bảo chất lượng và tăng hiệu quả vận hành.

Đối với các gói công việc do BSR tự thực hiện, nhiều hạng mục, công việc phức tạp, lần đầu thực hiện tại BSR như nâng cấp hệ thống EMCS, DCS/ESD, DRCS, Surge test đều đã thực hiện thành công. Trong các đợt bảo dưỡng trước, BSR đã tốn rất nhiều chi phí cho việc mời chuyên gia nước ngoài sang hỗ trợ giám sát tháo, kiểm tra, lắp đặt các thiết bị quay. Tuy nhiên, đợt bảo dưỡng này, nhân sự BSR tự thực hiện các công đoạn tháo thiết bị, vệ sinh và chỉ mời chuyên gia cho phần việc kiểm tra, lắp đặt thiết bị, đã tiết kiệm chi phí bảo dưỡng hàng tỷ đồng.

Ngày 30.9.2020, NMLD Dung Quất đã sản xuất ra sản phẩm đầu tiên (xăng Reformat) và đến ngày 1.10, tất cả các phân xưởng công nghệ đã được nạp nhiên liệu, đi vào hoạt động, đánh dấu kết thúc đợt bảo dưỡng. Công tác BDTT lần 4 NMLD Dung Quất đã thành công, đạt 4 mục tiêu đã đề ra: An toàn, chất lượng, tiến độ và chi phí.

Bài, ảnh: PHẠM DANH