Tiến độ bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất gần đạt 100%

(Baoquangngai.vn)- Đến thời điểm này, công tác bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 4 Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã đạt trên 99,8%. Các gói từ 2 - 7 đã hoàn thành, các gói công việc do BSR tự thực hiện cũng đã đạt 100% tiến độ. BDTT đã đạt 4 tiêu chí đã đề ra về an toàn, chất lượng, tiến độ và chi phí.

Theo Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, tính đến hết ngày 25.9.2020, tiến độ tổng thể đã đạt 99,8%. Các gói từ 2 - 7 đã hoàn thành, các gói công việc do BSR tự thực hiện cũng đã đạt 100% tiến độ. Gói thầu số 1 là gói thầu có tính chất phức tạp nhất, đã đạt 99,7% tiến độ. Các hạng mục công việc chính là thay thế 4 Cyclones CY-1504 E/F/G/H, bảo dưỡng Slide valve 015-SV-1501, các công việc về đục/đắp bê tông đã hoàn thành, hiện còn một số hạng mục nhỏ, nhà thầu đang tiến hành hoàn thiện và bàn giao cho BSR.

Tiến độ BDTT NMLD Dung Quất đạt gần 100%

Gói 7 cũng nằm trên đường gắng tiến độ của BDTT do lần đầu tiên bảo dưỡng sau hơn 10 năm vận hành, phao SPM được đưa lên bờ bảo dưỡng. Vượt qua thách thức và khó khăn của thời tiết, bão số 5, gói 7 đã về đích đúng hẹn.

Mới đây, Tàu Maria Princess, trọng tải gần 100.000 tấn đã bơm dầu thô Sư Tử Đen và Bạch Hổ vào phao - đánh dấu phao SPM đã hoạt động trở lại, nhập dầu thô cho NMLD Dung Quất nhằm chuẩn bị nguyên liệu cho việc khởi động nhà máy.

Theo Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến, trong quý III/2020, mặc dù Nhà máy ngừng hoạt động để thực hiện BDTT lần gần 2 tháng, cùng với đó là tình hình dịch bệnh covid-19, nhưng BSR vẫn có lợi nhuận, chấm dứt giai đoạn lợi nhuận âm của 2 quý đầu năm. Điều này thể hiện sự quyết tâm của tập thể người lao động BSR.

BSR đã triển khai ngay các giải pháp để ứng phó với tác động kép trên bằng những giải pháp cụ thể như tối ưu hóa sản xuất, bám sát thị trường để điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp; tiết giảm chi phí, đàm phán với các nhà cung cấp dầu thô kế hoạch điều chỉnh lùi/giãn lịch tiếp nhận; mua spot dầu thô trong nước với giá tốt; giãn giao hàng; tăng cường công tác quản trị dòng tiền, triển khai các giải pháp tài chính… Tổng cộng số tiền tiết giảm và tối ưu hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính đạt khoảng 2.500 tỷ đồng.

Tàu Maria Princess, trọng tải gần 100.000 tấn đã bơm dầu thô Sư Tử Đen và Bạch Hổ vào phao - đánh dấu phao SPM đã hoạt động trở lại, nhập dầu thô cho NMLD Dung Quất nhằm chuẩn bị nguyên liệu cho việc khởi động nhà máy

Ngoài ra, BSR triển khai các giải pháp kỹ thuật - công nghệ để tối ưu vận hành như trước khi dừng BDTT, Nhà máy đã vận hành thử nghiệm thành công tăng công suất phân xưởng PP từ 112% lên 114%; Nhà máy đã đánh giá và chế biến thử nghiệm thành công 1 lô dầu thô Sokol (Nga) vào tháng 8/2020 với tỉ lệ 20%.

Triển khai bán các sản phẩm mới (FO Marine, Treated LCO) có hiệu quả kinh tế cao; Thử nghiệm thành công đưa hệ thống châm hóa chất loại bỏ cặn rắn tại phân xưởng CDU, ổn định và tăng hiệu suất tách Fe & Ca trong dầu thô, giảm make-up xúc tác sạch cho phân xưởng RFCC trung bình từ 12 tấn/ngày xuống mức 10 tấn/ngày,… nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Trong năm 2020, BSR đã hoàn thành 8/28 giải pháp sáng kiến kỹ thuật, ước tính tiết giảm khoảng 0,5 triệu USD/năm. Ngay trong BDTT lần 4, BSR áp dụng giải pháp “Nâng cấp hệ thống phối trộn dầu thô” đã được lắp đặt hệ thống đường ống, sẽ tiếp tục hoàn thiện các hệ thống van điều khiển, dự kiến đưa vào vận hành cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Giải pháp này giúp Nhà máy tăng độ linh động công tác dầu thô, tăng độ ổn định vận hành nhà máy.

Nhà thầu kiểm tra van sau khi hoàn thành bảo dưỡng. (Gói thầu số 6)

Quý IV, BSR tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định; tập trung vận hành Nhà máy ở công suất tối ưu; cập nhật, phân tích và bám sát thị trường để có những giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp, kịp thời; tiếp tục thực hiện công tác tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, bán hàng, đảm bảo dòng tiền; chuẩn bị, đàm phán và tổ chức mua dầu thô, bán sản phẩm cho 6 tháng đầu năm 2021.

Tính đến nay, BSR đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 trong bảo dưỡng, với 156.061 lượt người được kiểm soát an ninh ra/vào các cổng được kiểm tra y tế. Bên cạnh đó, BSR đã đạt 27,6 triệu giờ công an toàn, trong đó giai đoạn BDTT đóng góp 1.418.283 giờ công an toàn. BSR đạt tiêu chí 5 không trong BDTT lần 4: Không có trường hợp nhiễm Covid, không tai nạn mất ngày công, không sự cố cháy nổ, không sự cố an ninh trật tự và không sự cố môi trường.

