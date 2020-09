Những sản phẩm Quảng Ngãi lần đầu xuất ngoại

Trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu của Quảng Ngãi ước đạt 120 triệu USD, tăng 0,8% so với tháng trước, tăng 67,3% so với tháng 8.2019. Lũy kế 8 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 849 triệu USD, tăng 58,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 85% kế hoạch năm 2020.