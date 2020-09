BSR chủ động ứng phó với bão số 5

(Baoquangngai.vn)- Trước những diễn biến của bão số 5, Ban Chỉ đạo Tình huống khẩn cấp Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã họp khẩn và triển khai các biện pháp ứng phó với bão. Tuy Quảng Ngãi là tỉnh không ảnh hưởng trực tiếp nhưng sẽ có mưa to đến rất to.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến cho biết đã chỉ đạo các ban chức năng của BSR phối hợp các nhà thầu đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người khi bão đổ bộ vào đất liền (có ảnh hưởng mưa lớn, gió lớn tại Dung Quất). Đặc biệt, yêu cầu nhà thầu kiểm tra các tháp phản ứng, che đậy các manhole, theo dõi cường độ gió để có biện pháp tháo gỡ giàn giáo. Nếu có mưa lớn phải dừng việc để đảm bảo an toàn công trình và con người.

Lãnh đạo BSR kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5 tại công trường bảo dưỡng NMLD Dung Quất

Tại phân xưởng RFCC, các biện pháp chống bão cũng được triển khai từ khá sớm. Trong 2 ngày 16 và 17.9, gói 1 hoàn thành việc che chắn các trang thiết bị vật tư đặc biệt các thiết bị điện, hàn, cắt. Khác với các gói khác đã hoàn thành, gói 1 với khối lượng công việc lớn, phức tạp, là gói với tổng thời gian thực hiện yêu cầu lớn nhất nên các tài sản, nhà tạm làm việc... vẫn phải duy trì. Nên việc che chắn, gia cố và bảo vệ con người, trang thiết bị vật tư là rất cần thiết để có thể tiếp tục công việc ngay khi bão kết thúc.

Tháo gỡ bạt che chắn bắn cát phun sơn ở phân xưởng SWS để đảm bảo an toàn

Công việc chống bão trên đất liền có lẽ không phức tạp bằng gói 7, chống bão trên biển. Ông Lê Vinh Quang - Giám đốc gói thầu số 7 cho biết: “Chúng tôi đã hoàn thành chằng buộc 2 ống nổi tại cảng. Trên biển đã kiểm tra các manhole và đưa các tàu dịch vụ về nơi neo đậu an toàn. Vật tư khu vực U34 gom về cảng để che chắn, bảo vệ. Phao SPM đã hoàn thành lắp 12 xích neo các ngày trước đó nên đảm bảo an toàn”.

Hiện Ban An toàn Môi trường phối hợp nhà thầu triển khai kiểm tra, thông thoát hệ thống nước mưa, hệ thống xử lý nước thải trong Nhà máy; kiểm tra, che chắn hệ thống điện tạm cho công tác BDTT; Che chắn gia cố những vật dụng, thiết bị dễ bay, ngã đổ; Quản lý vật tư trang thiết bị bảo dưỡng; thông báo tàu thuyền các nhà thầu phương án neo đậu an toàn; Kiểm tra và đóng tất cả các van trên hệ thống xuất sản phẩm, chốt các van cơ khí cần xuất, chốt các van an toàn chống bão cần xuất trước khi bão đến.

PV