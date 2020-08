Xuất khẩu năm 2020: Nỗ lực về đích

(Báo Quảng Ngãi)- Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, song hoạt động xuất khẩu của Quảng Ngãi vẫn tăng trưởng ở mức cao. Từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp (DN) và ngành chức năng của tỉnh đang nỗ lực phấn đấu để đạt và vượt con số 1 tỷ USD như chỉ tiêu kế hoạch xuất khẩu năm 2020.

Khởi sắc trong gian khó

Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu tháng 7.2020 của tỉnh ước đạt 108 triệu USD, tăng 0,38% so với tháng trước, tăng 55,6% so với tháng 7.2019. Lũy kế 7 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 717,5 triệu USD, đạt 71,8% kế hoạch năm, tăng 54,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của DN có vốn đầu tư trong nước là 487,8 triệu USD, tăng 80,2%; DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 229,6 triệu USD, tăng 20,2% so cùng kỳ năm 2019.

Kim ngạch xuất khẩu tăng chủ yếu là nhờ sản phẩm của Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất (232,6/717,5 triệu USD kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh), vượt 16% kế hoạch năm mà nhà máy đề ra. Ngoài ra, các sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu tăng khá như sản phẩm cơ khí và một số sản phẩm xuất khẩu mới như: Bộ dây điện, bộ dây nguồn; nệm mút, tròng kính; đồ nội ngoại thất; các loại sợi và bán thành phẩm sợi, các loại vải và bán thành phẩm vải; tinh bột mì; nguyên liệu giấy; thực phẩm chế biến; giày dép các loại...

Doosan Vina là doanh nghiệp có đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu của Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Danh

Dịch Covid-19 khiến kinh tế toàn cầu suy thoái, ảnh hưởng nặng nề đến thị trường nguyên vật liệu đầu vào và thị trường đầu ra ngành dệt may, lắp ráp linh kiện điện tử, chế biến nông, lâm, thủy sản. Riêng đối với Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất, chuyên gia nước ngoài chậm quay trở lại làm việc để hoàn thành và đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất (giai đoạn 2), công suất 2 triệu tấn sản phẩm thép cuộn cán nóng/năm như kế hoạch, nên sản lượng chưa đạt. Chính vì vậy, con số kim ngạch xuất khẩu của Quảng Ngãi hiện ở mức 717,5 triệu USD là sự nỗ lực rất lớn của các DN.

Nhiều động lực mới

Trong khó khăn, một số DN đã có nhiều sáng tạo trong sản xuất, tái cơ cấu ngành hàng, đặc biệt là ngành may mặc. Thay vì may thời trang, khi các nước EU đóng cửa ngành hàng này, thì DN may đã nhanh chóng cải hoán dây chuyền chuyển sang may khẩu trang xuất khẩu. Mặc dù kim ngạch đem lại chưa nhiều, song cũng giúp DN vượt qua khó khăn, chờ thị trường khôi phục trở lại.

Trong khi đó, các DN sản xuất giày da tại KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đã kịp thời tìm kiếm đối tác, chuyển một phần dây chuyền sang may quần áo, giày bảo hộ lao động. Đây là hai lĩnh vực mà DN có thể phải mất nhiều thời gian mới khôi phục lại lĩnh vực sản xuất truyền thống của mình. Bởi vì các DN này phụ thuộc lớn vào thị trường EU, nhưng hiện tại, ngành thời trang tại đây vẫn chưa được phép mở cửa trở lại...

Chế biến dăm gỗ xuất khẩu tại Cụm công nghiệp Ba Động (Ba Tơ).

Mặc dù chịu tác động rất lớn từ đại dịch Covid-19, nhưng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh từ đầu năm đến nay vẫn tiếp tục tăng. Hơn nữa, lĩnh vực xuất khẩu còn có thêm một động lực mới, đó là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã chính thức có hiệu lực, sẽ có tác động nhất định đến xuất khẩu trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

"Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ USD trong năm 2020 có thể đạt được. Ngoài những nỗ lực từ phía DN và của tỉnh, thì EVFTA sẽ giúp mở ra nhiều cơ hội cho xuất khẩu vào thị trường EU. Hơn nữa, nếu dịch Covid-19 được kiểm soát tốt thì thời gian đến, nhiều DN, tập đoàn kinh tế lớn sẽ chuyển hướng chọn Quảng Ngãi là điểm đến đầu tư. Đây sẽ là cơ hội để kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng trưởng mạnh trong những năm đến", Giám đốc Sở Công thương Võ Đình Trà nhấn mạnh.

Bài, ảnh: THANH NHỊ