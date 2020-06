Đẩy mạnh kích cầu du lịch

(Báo Quảng Ngãi)- Để khởi động du lịch sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bước vào mùa hè năm 2020, Quảng Ngãi đã đưa ra nhiều giải pháp kích cầu du lịch và tập trung vào thị trường nội địa.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 có khoảng 277.500 lượt du khách đến Quảng Ngãi, đạt 23% so với kế hoạch và giảm 54% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu du lịch trong 6 tháng chỉ đạt 350 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ 2019.

Giảm giá, nâng chất lượng dịch vụ

Để thu hút khách, các doanh nghiệp (DN), đơn vị lữ hành bên cạnh việc khuyến mãi, đầu tư thêm sản phẩm du lịch mới, còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp.

Mới đây, Hiệp hội Du lịch tỉnh có chuyến tham quan, khảo sát, hợp tác phát triển du lịch Quảng Ngãi - Kon Tum - Bình Định nhằm kích cầu thị trường du lịch. Đây là dịp để các DN du lịch Quảng Ngãi cùng xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng, kết nối với các điểm du lịch ở các tỉnh lân cận, tăng lượng khách dịp hè.

Một thuận lợi đối với ngành du lịch trên địa bàn tỉnh là, mới đây Chi hội Lữ hành Quảng Ngãi đã được thành lập, với gần 30 thành viên. Kể từ khi chi hội ra đời, các DN có thêm điều kiện kết nối, chia sẻ và triển khai các giải pháp kích cầu nhằm từng bước phát triển du lịch Quảng Ngãi. Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành Quảng Ngãi Phan Long cho biết: Sau hai tháng khởi động hoạt động du lịch trở lại, lượng khách đã tăng dần. Chi hội đã hỗ trợ các DN xây dựng chính sách giá một cách tự nguyện và quảng bá mạnh sản phẩm kích cầu; đặc biệt là tuyên truyền, quảng bá về sản phẩm du lịch an toàn để du khách yên tâm.

Để kích cầu du lịch, Công ty CP ĐaiViettour đã có nhiều chính sách ưu đãi cho du khách. Hầu hết các tour thị trường nội địa trong tháng 6 này như Đà Lạt, Phú Quốc, Hà Nội, Lý Sơn... đều giảm giá từ 25 - 30%. Đại Việt Tourist Quảng Ngãi cũng lên chính sách kích cầu, giảm giá sâu nhiều dịch vụ. Trong đó các tour Bà Nà, Hội An giảm gần 50%...

Theo Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Du lịch-Xanh Lý Sơn Phan Đình Vũ, thị trường du lịch Lý Sơn đang là thế mạnh. Tuy nhiên, lượng khách thời điểm này chủ yếu đi tự do, khách đi theo đoàn ít hơn. Chúng tôi đã và đang xây dựng sản phẩm du lịch tại đảo với nhiều ưu đãi về giá và không ngừng đa dạng, đổi mới dịch vụ.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch

Sản phẩm du lịch trong tỉnh hiện nay ngày càng đa dạng và nâng cao chất lượng. Trong đó nổi bật là các sản phẩm gắn với du lịch biển, đảo. Đây là loại hình du lịch chủ đạo của tỉnh, có sức hấp dẫn và cạnh tranh nổi trội nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của địa phương. Ngoài biển, đảo, sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử gắn với lễ hội, tâm linh, du lịch sinh thái cũng đang phát triển.

Ngoài ra, hiện Quảng Ngãi cũng đang phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với các dịch vụ trải nghiệm ở các huyện có tiềm năng như Lý Sơn, Bình Sơn, Ba Tơ, Đức Phổ...

"Trong thời gian đến, Quảng Ngãi tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm; đổi mới và nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ngãi; đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước; tổ chức các chuyến famtrip, fresstrip quy mô lớn... nhằm tăng cường chuỗi giá trị dịch vụ và nâng cao hình ảnh điểm đến để phát triển du lịch”, Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL) Phạm Thị Thanh Trà nêu giải pháp.

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu Covid-19 Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong tình hình hiện nay phải “kiên quyết ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ bên ngoài để giữ ổn định cho bên trong phát triển”; đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý công việc theo Kế hoạch năm 2020 UBND tỉnh đã ban hành; tích cực phối hợp cùng ngành VH-TT&DL triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cơ cấu lại thị trường du lịch, thúc đẩy du lịch hậu Covid-19. Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình kích cầu du lịch nội địa; có giải pháp về truyền thông, quảng bá du lịch phù hợp với tình hình mới; chuẩn bị sẵn sàng để đón khách du lịch quốc tế ngay khi Chính phủ cho phép mở cửa du lịch quốc tế trở lại; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trường du lịch, tạo được thương hiệu, điểm đến du lịch bền vững... H.ANH

