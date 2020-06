Các địa phương tăng cường thu thuế nguồn vãng lai

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp tập trung thu thuế nguồn vãng lai, để bù đắp hụt thu, đảm bảo dự toán ngân sách năm 2020.

Số thu đạt thấp

Huyện Tư Nghĩa và Mộ Đức là hai địa phương có số thu ngân sách hằng năm tương đối khá. Tuy nhiên, ước thu ngân sách trên địa bàn các huyện này trong 6 tháng đầu năm 2020 chỉ khoảng 134 tỷ đồng, đạt gần 40% dự toán cả năm, giảm 44,7% so với cùng kỳ năm 2019. Chi cục trưởng Chi cục thuế Khu vực Tư Nghĩa - Mộ Đức Bùi Trọng Đức cho biết: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn về cơ bản không hoàn thành tiến độ thu; một số khoản thu chiếm cơ cấu lớn trong dự toán đạt thấp, như thu tiền sử dụng đất, thu thuế ngoài quốc doanh.

Nguồn thu từ khai thác khoáng sản đang được các địa phương tập trung thu.

Tại huyện Bình Sơn, thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2020 trên 107 tỷ đồng, đạt 30% dự toán tỉnh giao, bằng 58% so cùng kỳ. Đặc biệt, năm 2020, huyện Bình Sơn được tỉnh giao dự toán thu vãng lai 66 tỷ đồng, nhưng đến nay mới thu được 13 tỷ đồng, thấp hơn so với cùng kỳ trên 27 tỷ đồng. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên các doanh nghiệp vãng lai trên địa bàn dừng thi công; dự án thép Hòa Phát chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng nên nộp thấp. Theo Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bình Sơn Dương Hiếu Nghĩa, hiện nay, dịch đã qua, các dự án đã hoạt động trở lại. Để quản lý tốt nguồn thu vãng lai, Chi cục Thuế huyện Bình Sơn đang tập trung rà soát lại các dự án thi công trên địa bàn để kịp thời thu thuế, nộp vào ngân sách nhà nước.

Trước khả năng hụt thu lớn trong năm nay, Chi cục Thuế huyện Bình Sơn cũng đã báo cáo UBND huyện Bình Sơn và đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh giảm dự toán thu ngân sách năm 2020 của một số nguồn.

Tăng cường thu thuế nguồn vãng lai

Một trong những khó khăn trong thu thuế vãng lai hiện nay là việc cung cấp thông tin, hợp đồng xây dựng và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng ngoại tỉnh còn phụ thuộc nhiều vào tính tự giác của các đơn vị, mà chưa có quy trình nhằm kiểm soát, quản lý hiệu quả. Mặt khác, cơ chế xử phạt các nhà thầu cố tình không cung cấp hợp đồng và kê khai nộp thuế khó triển khai, vì các nhà thầu đều có trụ sở ngoại tỉnh; biện pháp khấu trừ tại nguồn khi chi trả ngân sách không thể áp dụng, nên nhiều nhà thầu trì hoãn không kê khai, nộp thuế theo quy định. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến dây dưa, nợ thuế.

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Văn Tiếp cho rằng, nguồn thu của tỉnh hụt thu là đã rõ, tuy nhiên, đối với các địa phương, nếu hụt thu vài tỷ đồng sẽ rất khó khăn trong việc chi đầu tư. Do đó, ngành thuế tỉnh đã làm việc với các địa phương, đưa ra các giải pháp tăng cường quản lý, khai thác triệt để các nguồn thu không thường xuyên. Theo đó, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các chi cục thuế, phòng chức năng phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát, kiểm tra những đơn vị có phát sinh hoạt động vãng lai để đôn đốc kê khai, nộp thuế đúng quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế sẽ phối hợp với Sở KH&ĐT nắm bắt kịp thời các đơn vị ngoại tỉnh có địa điểm kinh doanh tại địa bàn để yêu cầu kê khai, nộp thuế đủ, kịp thời. Song, để công tác quản lý được tốt hơn, các cấp có thẩm quyền cần ban hành các quy định pháp luật ràng buộc, yêu cầu chủ đầu tư trích trước các khoản thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trước khi thanh toán cho các nhà thầu; sửa đổi, bổ sung quy định về cưỡng chế nợ thuế đối với các đơn vị vãng lai...

Bài, ảnh: HỒNG HOA