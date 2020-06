Tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng

Năm 2019, sản lượng điện tiêu thụ của Công ty Điện lực Quảng Ngãi đạt hơn 1.550 triệu kWh, tăng hơn 37% so với năm 2018. Trong 4 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 472 triệu kWh, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến sản lượng điện thương phẩm năm 2020 đạt 1.770 triệu kWh, tăng khoảng 200 triệu kWh so với năm 2019.