Công an tỉnh: Nỗ lực cải cách hành chính

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2021, Công an tỉnh xếp thứ 13/63 công an các tỉnh, thành phố trong cả nước về chỉ số cải cách hành chính (CCHC). Đây là sự nỗ lực lớn của Công an tỉnh trong việc cắt giảm các thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân.

Có được kết quả trên, trong năm 2021, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an tỉnh đã nỗ lực "vì sự hài lòng của người dân” trong giải quyết TTHC. Để giải quyết kịp thời, đúng quy định, giảm thời gian chờ đợi của người dân, các đơn vị công an từ tỉnh đến cơ sở đã niêm yết công khai các TTHC; mở đường dây nóng, hòm thư góp ý, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại trụ sở tiếp dân; dùng Trang thông tin dịch vụ công Công an tỉnh để CBCS và nhân dân tra cứu thông tin. Đảng bộ Công an tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề về cải cách TTHC giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 để lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt cho CBCS về tinh thần phục vụ nhân dân...

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Bên cạnh đó, Công an tỉnh phát động phong trào thi đua, xây dựng các mô hình điển hình trong giải quyết TTHC. Như Công an huyện Trà Bồng với mô hình “Kết quả TTHC trao tận tay công dân gắn với nắm hộ, nắm người ở cơ sở”; Công an huyện Bình Sơn với mô hình “Xây dựng cơ sở dữ liệu và trả căn cước công dân tại nhà”; Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, với mô hình “Gần dân sát việc trong cấp căn cước công dân”... Bên cạnh đó, Công an tỉnh phát động phong trào thi đua, xây dựng các mô hình điển hình trong giải quyết TTHC. Như Công an huyện Trà Bồng với mô hình “Kết quả TTHC trao tận tay công dân gắn với nắm hộ, nắm người ở cơ sở”; Công an huyện Bình Sơn với mô hình “Xây dựng cơ sở dữ liệu và trả căn cước công dân tại nhà”; Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, với mô hình “Gần dân sát việc trong cấp căn cước công dân”...

Thượng tá Hồ Văn Thư - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết, cùng với việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chúng tôi luôn nỗ lực CCHC tại đơn vị. Phòng bố trí lãnh đạo trực tại điểm tiếp nhận, kịp thời giải quyết các TTHC, không để người dân phải chờ đợi. Chúng tôi đã đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh giảm một số thủ tục không cần thiết và rút ngắn thời gian giải quyết như giảm 20% thời gian cấp, đổi biển số xe và giấy chứng nhận đăng ký xe ngay sau khi nhận hồ sơ hợp lệ...

Theo Thượng tá Lê Văn Nhất- Phó trưởng Công an TP.Quảng Ngãi, với tinh thần “vì nhân dân phục vụ” và thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố đã nỗ lực cải cách TTHC. Trong đó, giai đoạn cao điểm cấp căn cước công dân, các tổ, đội chia làm 3 ca/ngày thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, việc cấp căn cước công dân đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng.

Đến nay, việc cung cấp dịch vụ công ở một số lĩnh vực như đăng ký quản lý con dấu, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cư trú... có trên Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin điện tử một cửa tỉnh và Bộ Công an. Có gần 12% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Các TTHC được công khai trên Trang thông tin dịch vụ công Công an tỉnh, liên kết với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; kết nối trục liên thông văn bản với UBND tỉnh và các sở, ngành. Việc trao đổi công việc giữa các phòng thuộc công an tỉnh, công an các huyện, thị, thành phố được thực hiện qua phần mềm “Quản lý văn bản và điều hành công việc” và sử dụng hộp thư điện tử kết nối mạng nội bộ.

Đến nay, công an 13/13 huyện, thị xã, thành phố đã dùng Zalo để hướng dẫn, tương tác với cơ quan, tổ chức, công dân trong giải quyết TTHC. Việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, huyện, xã đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015...

Bài, ảnh: SÔNG THƯƠNG