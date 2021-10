Áp thấp di chuyển nhanh, có thể mạnh lên thành bão, hướng vào quần đảo Hoàng Sa

Dự báo khoảng chiều và tối 5/10, vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong những tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh và có khả năng mạnh lên thành bão trên khu vực giữa và Nam Biển Đông.

Dự báo vị trí và đường đi của ATNĐ, bão trên Biển Đông. Ảnh NCHMF Sáng nay (5/10), vùng áp thấp trên khu vực miền Nam Philippines đã đi vào Biển Đông. Sáng nay (5/10), vùng áp thấp trên khu vực miền Nam Philippines đã đi vào Biển Đông.

Hồi 13 giờ ngày 05/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,3-12,3 độ Vĩ Bắc; 117,5-118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 410km về phía Đông.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 06/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12-24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,5 đến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 07/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24-48 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,5 đến 116,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Từ đêm nay (05/10), trên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh; khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.

Ngoài ra, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tương tác với không khí lạnh, diễn biến của bão sẽ rất phức tạp

Báo cáo nhanh ngày 5/10 về công tác trực ban phòng chống thiên tai của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, chiều 4/10, trên khu vực miền Nam Philippines có một vùng áp thấp, vị trí ở vào khoảng 8,0-9,0 độ Vĩ Bắc, 125,5-126,5 độ Kinh Đông.

Dự báo khoảng chiều và tối nay (5/10), vùng áp thấp đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, những ngày sau đó có khả năng mạnh lên thành bão trên khu vực giữa và Nam Biển Đông.

Khoảng 10-11/10, một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến nước ta và tương tác với bão, áp thấp nhiệt đới nên diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ rất phức tạp.

Từ ngày 05-06/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt; khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Ngày và đêm 5/10, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chủ động triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trên biển Đông và mưa lớn diện rộng theo nội dung văn bản số 442/VPTT ngày 4/10/2021 và số 438/VPTT ngày 1/10/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai.

Tổ chức trực ban phòng chống thiên tai 24/24h, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Chủ động các biện pháp sẵn sàng ứng phó

Trước đó, ngày 4/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã ban hành văn bản số 442/VPTT gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa về ứng phó với khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông và mưa lớn diện rộng.

Để chủ động ứng phó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển triển khai một số nội dung sau:

Đối với tuyến biển: Tiếp tục thực hiện công văn số 438/VPTT ngày 01/10/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Đối với trên đất liền: Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trên biển Đông và diễn biến mưa, lũ để chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc có thể xảy ra.

Trước đó, ngày 1/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản hỏa tốc số 438 đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến, dự báo về khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông để thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh.

Các địa phương phải có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Theo Chinhphu.vn