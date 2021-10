(Baoquangngai.vn)- Sáng 2/10, Báo Quảng Ngãi phối hợp với Công ty CP Bất động sản Sơn Kim ở TP.Hồ Chí Minh và Phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Hành tổ chức nghiệm thu và bàn giao Công trình sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Hành Thịnh. Dự lễ có Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Đức Minh và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ.

Công trình sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Hành Thịnh có tổng mức đầu tư 700 triệu đồng. Kinh phí do Công ty CP Bất động sản Sơn Kim tài trợ. Trường Tiểu học Hành Thịnh xây dựng đã lâu nên cơ sở vật chất đã xuống cấp. Đặc biệt, do ảnh hưởng của bão số 9 năm 2020, nhiều hạng mục của trường đã bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường.

Nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao công trình sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Hành Thịnh (Nghĩa Hành) Trường Tiểu học Hành Thịnh có diện mạo mới sau khi được hoàn thành công tác tu bổ, cải tạo Tất cả các phòng học đều được sơn sửa khang trang để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Từ tháng 6/2021, công trình được khởi công với các hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục bị xuống cấp và hư hỏng; sơn lại các phòng học, thay mới cửa sổ, cửa chính và gạch nền các phòng học, hành lang. Sau 3 tháng thi công, đến nay, công trình đã hoàn thành. Toàn bộ 21 phòng học đã được sơn sửa khang trang. Ngôi trường được tu bổ, sửa chữa kịp thời để đón 520 học sinh trở lại trường để tham gia học trực tiếp sau thời gian nghỉ vì dịch Covid-19 và nhất là khi mùa mưa bão bắt đầu.

Đây cũng là một trong những hoạt động an sinh xã hội của Báo Quảng Ngãi nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên và chia sẻ khó khăn với nhà trường và các em học sinh. Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Báo Quảng Ngãi còn chú trọng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Báo thường xuyên phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình nghèo, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

THANH PHƯƠNG