Nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19 ở Nghĩa An

(Báo Quảng Ngãi)- Dịch Covid-19 bùng phát ở xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) đến nay đã qua 20 ngày, nhưng số ca bệnh vẫn chưa được kiểm soát. Toàn xã Nghĩa An, với 19.400 nhân khẩu phải tiếp tục phong tỏa lần 2 thêm 14 ngày và triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm khống chế dịch vào cuối tháng 9/2021.

Diễn biến phức tạp

Tính đến ngày 20/9, tức là sau 20 ngày xuất hiện ca nhiễm đầu tiên, xã Nghĩa An đã ghi nhận hơn 200 ca mắc Covid-19, tại 5/6 thôn của xã, gồm: Tân An, Phổ An, Phổ Trường, Phổ Trung, Tân Mỹ và đã có 1 ca tử vong. Trong đó, có nhiều gia đình mà tất cả các thành viên đều mắc Covid-19.

Người dân Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) được xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Đến nay, người dân các thôn đã trải qua 4 - 5 lần xét nghiệm sàng lọc Covid-19 và đang chuẩn bị tiếp tục xét nghiệm lần thứ 6. Nhiều ca mắc Covid-19 một số xã trên địa bàn thành phố như Nghĩa Phú, Tịnh Long, KCN Quảng Phú đều có liên quan đến ổ dịch xã Nghĩa An. Đến nay, người dân các thôn đã trải qua 4 - 5 lần xét nghiệm sàng lọc Covid-19 và đang chuẩn bị tiếp tục xét nghiệm lần thứ 6. Nhiều ca mắc Covid-19 một số xã trên địa bàn thành phố như Nghĩa Phú, Tịnh Long, KCN Quảng Phú đều có liên quan đến ổ dịch xã Nghĩa An.

Đáng chú ý là, ngành chức năng vẫn chưa xác định được nguồn lây của ổ dịch này.

Tất cả vì Nghĩa An Theo Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP.Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc, thành phố đã chỉ đạo xã Nghĩa An tập trung xét nghiệm, kết hợp phương pháp test nhanh và RT-PCR, nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tổ chức truy vết và khoanh vùng, quản lý chặt việc thực hiện giãn cách tại các thôn "vùng đỏ"; đồng thời, giữ sạch "vùng xanh" Tân Thạnh. Thôn nào không ghi nhận thêm ca mắc mới phải kiên quyết giữ vững, từng bước khống chế dịch. Thành phố sẽ tăng thêm chốt kiểm soát, xử phạt nghiêm hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch. Từ nay đến cuối tháng 9/2021, thành phố sẽ dồn toàn lực để khống chế dịch, sớm đưa cuộc sống người dân xã Nghĩa An trở về trạng thái bình thường mới. Cuối tháng 9 phải khống chế được dịch

Tính đến 21/9, xã Nghĩa An đã qua 17 ngày phong tỏa và còn tiếp tục áp dụng mức phòng dịch cao nhất đến ngày 30/9. Mỗi ngày, địa phương này vẫn tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới, trong đó số ca xét nghiệm sàng lọc trong vùng phong tỏa vẫn còn nhiều.

Tỉnh đoàn và VNPT Quảng Ngãi tặng quà cho đại diện người dân xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi). Ảnh: Thành Tuyên Bác sĩ Phạm Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, ổ dịch xã Nghĩa An xuất hiện thêm một số ca bệnh mới, khả năng lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa. Vì vậy, cần tập trung khẩn trương xét nghiệm, sàng lọc thật nhanh, để tách F0 ra khỏi cộng đồng, cô lập nguồn lây. Đối với số người trong xã đã đưa đi CLTT, cần thiết phải quản lý chặt hơn. Chính quyền xã phải kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành giãn cách trong khu phong tỏa, đặc biệt lưu ý khâu vệ sinh môi trường, để không gây lây nhiễm chéo. Bác sĩ Phạm Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, ổ dịch xã Nghĩa An xuất hiện thêm một số ca bệnh mới, khả năng lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa. Vì vậy, cần tập trung khẩn trương xét nghiệm, sàng lọc thật nhanh, để tách F0 ra khỏi cộng đồng, cô lập nguồn lây. Đối với số người trong xã đã đưa đi CLTT, cần thiết phải quản lý chặt hơn. Chính quyền xã phải kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành giãn cách trong khu phong tỏa, đặc biệt lưu ý khâu vệ sinh môi trường, để không gây lây nhiễm chéo.

Theo Chủ tịch UBND xã Nghĩa An Phạm Thị Công, thời gian qua, xã rất nỗ lực, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp. Hiện toàn xã đang lập và vận hành 15 chốt kiểm soát tại các thôn để giám sát, siết chặt giãn cách để tránh lây nhiễm chéo; xử phạt 12 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Vận động người dân lấy mẫu xét nghiệm, phấn đấu đến ngày 30/9 sẽ khống chế và thu hẹp diện phong tỏa. Xã còn 1 thôn duy nhất là Tân Thạnh chưa ghi nhận ca bệnh, nên xã đã khoanh chặt, không cho ra vào thôn, để giữ "vùng xanh". Ngoài ra, sau xét nghiệm lần 3, xã có thêm 2 thôn là Phổ An, Phổ Trường cũng không có thêm ca bệnh mới. Đó là tín hiệu khả quan để xã Nghĩa An từng bước khống chế được dịch bệnh theo mục tiêu đề ra.

Bài, ảnh: THANH NHỊ