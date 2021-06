Học nghề miễn phí: Lao động thất nghiệp không mặn mà

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2021 là năm thứ 13 toàn quốc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), nhưng đến nay, phần lớn người lao động (NLĐ) mới chỉ quan tâm đến tiền trợ cấp thất nghiệp khi bị mất việc, hay được giới thiệu việc làm, mà hầu như không quan tâm đến việc được học nghề miễn phí.

Lao động xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao

Hằng ngày, số NLĐ đến với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (DVVL) đăng ký hưởng trợ cấp BHTN rất nhiều. Trung bình mỗi ngày, Phòng BHTN của trung tâm tiếp nhận gần 30 bộ hồ sơ. Đa số người đến xin hưởng trợ cấp thất nghiệp đều là lao động (LĐ) phổ thông, nhưng khi được cán bộ của Trung tâm tư vấn, định hướng học nghề, họ đều lắc đầu từ chối.

Hầu hết lao động mất việc chỉ mong tìm được công việc mới, chứ không mặn mà với học nghề. Ảnh: VŨ YẾN Đầu năm 2020, anh Nguyễn Minh P (25 tuổi), ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) quyết định nghỉ làm nhân viên tư vấn bán hàng tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, để tìm kiếm một nghề phù hợp hơn. Anh P đến Trung tâm DVVL tỉnh để nộp hồ sơ hưởng BHTN. Mặc dù được cán bộ Trung tâm tư vấn một số nghề được hỗ trợ học miễn phí, nhưng anh P cảm thấy không có nghề nào phù hợp với mình. Anh P cho biết: “Danh mục nghề ít, lại không có nghề nào phù hợp, thời gian đào tạo lại ngắn, nên tôi không lựa chọn học nghề miễn phí”. Từ số tiền hưởng BHTN và tiền để dành của cá nhân, anh P đã ra Đà Nẵng theo học một khóa trang điểm- làm đẹp mà mình yêu thích và thấy phù hợp với bản thân. Đầu năm 2020, anh Nguyễn Minh P (25 tuổi), ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) quyết định nghỉ làm nhân viên tư vấn bán hàng tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, để tìm kiếm một nghề phù hợp hơn. Anh P đến Trung tâm DVVL tỉnh để nộp hồ sơ hưởng BHTN. Mặc dù được cán bộ Trung tâm tư vấn một số nghề được hỗ trợ học miễn phí, nhưng anh P cảm thấy không có nghề nào phù hợp với mình. Anh P cho biết: “Danh mục nghề ít, lại không có nghề nào phù hợp, thời gian đào tạo lại ngắn, nên tôi không lựa chọn học nghề miễn phí”. Từ số tiền hưởng BHTN và tiền để dành của cá nhân, anh P đã ra Đà Nẵng theo học một khóa trang điểm- làm đẹp mà mình yêu thích và thấy phù hợp với bản thân.

Không như anh P, anh Đỗ Quốc C, ở xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa) phải nghỉ việc do công ty bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nên phải cắt giảm nhân sự. Anh C cũng quyết định không tham gia học nghề, vì anh đã có nghề kỹ thuật điện tử điện lạnh rồi, nếu giờ chuyển đổi nghề khác thì phải mất một thời gian dài đi học. “Được trả chi phí học nghề, nhưng những chi phí khác như ăn ở, đi lại thì phải tự lo. Tôi còn có con nhỏ, vợ tôi thu nhập cũng bấp bênh, nên thà nhận trợ cấp thất nghiệp rồi đăng ký tìm việc làm mới, sẽ nhanh hơn là đi học nghề khác”, anh C chia sẻ.

Năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, NLĐ mất việc đăng ký hưởng BHTN trên địa bàn tỉnh tăng cao. Tuy nhiên, theo thống kê tại Trung tâm DVVL tỉnh, trong số 7.351 NLĐ đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, cũng như xin được tư vấn giới thiệu việc làm, thì chỉ có 3 người đăng ký học nghề miễn phí.

Đẩy mạnh tư vấn, tuyên truyền

Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Đỗ Tiến Tân cho biết: Theo Luật BHXH về BHTN, NLĐ thất nghiệp trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề sơ cấp, chi phí học nghề do quỹ BHTN chi trả trực tiếp cho đơn vị dạy nghề. Hầu hết NLĐ đến trung tâm nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề miễn phí. Tuy nhiên, trên thực tế, số NLĐ hằng năm đăng ký học nghề rất thấp. Sở dĩ có thực trạng trên là do người thất nghiệp phần đông là LĐ phổ thông, đời sống vốn khó khăn, nên khi bị mất việc, NLĐ chỉ quan tâm đến việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, hoặc tìm việc làm để ổn định cuộc sống. Không chỉ vậy, NLĐ ở các ngành may mặc, giày da, xây dựng... chiếm phần lớn, nên quá trình đi làm đã có tay nghề nhờ được đào tạo tại doanh nghiệp, nên dù bị thất nghiệp, họ vẫn có cơ hội tìm được việc làm mới...

Để cải thiện tình trạng này, ông Tân khẳng định, Trung tâm cũng đã bố trí cán bộ tư vấn trực tiếp tại nơi đăng ký BHTN để tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ thất nghiệp đăng ký tìm việc và học nghề. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức về những điểm mới trong dạy nghề cho người thất nghiệp đến tận các doanh nghiệp và NLĐ. Nhưng, quan trọng hơn, mỗi NLĐ cần chủ động tận dụng cơ hội này để học một nghề phù hợp với bản thân, trước khi quay trở lại tham gia vào thị trường LĐ.

Mức hỗ trợ ra sao? Theo quyết định của Chính phủ, từ ngày 15.5.2021, NLĐ mất việc sẽ được tăng chi phí hỗ trợ học nghề từ 1 triệu đồng lên 1,5 triệu đồng/tháng. Với người học dưới 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo tiền học phí trường nghề và thời gian học thực tế, tối đa không quá 4,5 triệu đồng/khóa. Với người học 3 - 6 tháng, mức hỗ trợ tính theo tháng, học phí và thời gian học nghề thực tế, nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/tháng. Việc chia hai gói học nghề như trên sẽ đáp ứng nhu cầu của người mất việc. Bởi NLĐ phổ thông muốn quay trở lại thị trường trong thời gian ngắn. Với gói học dưới 6 tháng, sẽ đáp ứng được mong muốn chuyển đổi nghề nghiệp cho người muốn đào tạo chuyên sâu

VŨ YẾN