Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính

(Báo Quảng Ngãi)- Sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giai đoạn 2016 - 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã phát huy trách nhiệm của mình trong việc kiểm soát, góp phần đơn giản hóa nhiều TTHC...

Thực hiện Đề án Cải cách hành chính, hằng năm, Chủ tịch UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch và giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chủ động rà soát các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan, địa phương mình. Trong đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch rà soát cụ thể, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương, gắn với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện TTHC; phấn đấu rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC so với khung thời gian quy định chung của trung ương...

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Qua rà soát, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 12 quyết định phê duyệt danh mục TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết từ 30 - 60% so với quy định đối với 245 TTHC trong 27 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 7 Sở là: TT&TT, Công thương, Xây dựng, Y tế, NN&PTNT, GTVT, KH&CN, LĐ-TB&XH; thống nhất rút ngắn thời gian giải quyết đối với một số thủ tục thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Công an như thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc; thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự từ 4 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc...