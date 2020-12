Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

(Báo Quảng Ngãi)- Trong hàng loạt chỉ tiêu, BHXH tự nguyện luôn được ngành BHXH chú trọng để phát triển đối tượng. Bởi nguồn đối tượng này còn khá lớn, nhưng người dân chưa biết tính ưu việt của BHXH tự nguyện.

Tăng cường tuyên truyền

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã nỗ lực tổ chức hội nghị, tư vấn, tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân. Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH tỉnh) Phạm Văn Lệ cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, phòng đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch thông tin, truyền thông năm 2020 và kế hoạch phân bổ chỉ tiêu BHXH tự nguyện cho BHXH các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kịp thời.

Nhân viên BHXH tỉnh tư vấn các lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện cho người dân. Theo đó, BHXH tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tổ chức 13 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN cho nhóm nòng cốt của Mặt trận và hội viên hội nông dân các cấp. Qua các hội nghị, đã kết hợp tuyên truyền, vận động gần 100 đại biểu tham gia BHXH tự nguyện, góp phần lan tỏa hiệu ứng, hình thức tuyên truyền.

Bảo hiểm xã hội tỉnh còn phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động 1.200 người tham gia BHXH tự nguyện và đã có gần 600 người đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình. Tổ chức 4 hội nghị đào tạo, cấp thẻ cho gần 200 nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT, nhằm củng cố, kiện toàn, mở rộng mạng lưới tuyên truyền ở cơ sở. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh còn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành 4.500 phụ trang tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN gửi đến các chi bộ cơ sở, nhằm huy động sự chung tay vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Cùng với đó, BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN; đặc biệt là định hướng tham mưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy nâng cao hiệu lực, hiệu quả tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Số người tham gia ngày càng tăng

Anh Huỳnh Hữu Cần, làm việc tại một doanh nghiệp ở TP.Quảng Ngãi chia sẻ: Lâu nay, tôi chưa tham gia BHXH tự nguyện. Gần đây, thông qua các hội nghị do BHXH tỉnh tổ chức, mọi thắc mắc được trao đổi, tư vấn rõ ràng, nên tôi quyết định tham gia. Mục đích không chỉ để có lương hưu, mà còn để tôi an tâm hơn trong cuộc sống.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.178.040 người tham gia BHYT, đạt 100,08% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 10.214 người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 10.631 người (tăng 3.903 người so với số thực hiện năm 2019), đạt 58,71% so với kế hoạch giao. Mặc dù, con số BHXH tự nguyện đạt thấp so với chỉ tiêu, nhưng đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, cho thấy người dân đã bắt đầu ý thức về việc tham gia BHXH tự nguyện, để làm chỗ dựa cho mình lúc ốm đau, hoạn nạn, về già.

Giám đốc BHXH tỉnh Tiêu Sinh cho biết: Trên cơ sở đạt được, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, Bưu điện tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các nhóm đối tượng tại cơ sở. Đồng thời củng cố và mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; phân công CB,VC bám sát cơ sở, nhất là các xã có tỷ lệ BHXH tự nguyện thấp, những xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020 để tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong thực hiện việc đóng, nộp BHXH, BHYT, BHTN... phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: TRƯỜNG AN