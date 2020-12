Tàu 737 bàn giao 14 ngư dân bị nạn trên biển cho đảo Song Tử Tây

(Baoquangngai.vn)- Lúc 16 giờ, ngày 23-12, Tàu 737, Hải đoàn 128, Quân cảng Sài Gòn đã bàn giao 14 ngư dân của tàu cá QNg 96739 TS bị nạn trên biển cho đảo Song Tử Tây an toàn.

Trước đó, đêm ngày 19-12, tàu cá QNg 96739 TS đang khai thác hải sản tại vùng biển Trường Sa của Việt Nam, cách đảo Song Tử Tây 45 hải lý về phía Đông Bắc thì bị hỏng máy. Chủ tàu đã nhanh chóng phát tín hiệu cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được lệnh chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Hải quân và Quân cảng Sài Gòn. Lúc 01 giờ 30 phút ngày 20-12, Hải đoàn 128 đã điều tàu 737 (đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực) nhanh chóng xuất phát đi cứu nạn. Đến 15 giờ cùng ngày, Tàu 737 đã tiếp cận được tàu cá QNg 96739 TS.

Chỉ huy Tàu 737 bàn giao 14 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển cho Chỉ huy đảo Song Tử Tây an toàn;

Do bị ảnh hưởng bão số 14 trên biển, sóng gió lớn đã va đập mạnh làm cho tàu cá bị thủng ở khu vực khoang máy chính, nước biển tràn ngập toàn bộ hầm máy và toàn tàu. Mặc dù cán bộ, chiến sỹ trên tàu 737 và các ngư dân đã cố gắng hết sức để chống chìm tàu cá QNg 96739TS, nhưng do lỗ thủng quá lớn, sóng gió mạnh, tàu cá chuẩn bị chìm. Qua thống nhất, chủ tàu QNg 96739 TS quyết định bỏ tàu để cứu người.

Sau gần 2 ngày đêm được cán bộ, chiến sỹ trên tàu 737 bảo đảm nơi ăn, chỗ nghỉ, thăm khám sức khỏe, ưu tiên phục vụ, bồi dưỡng bằng thực phẩm tốt nhất, sức khỏe 14 ngư dân bình thường.

Lúc 16 giờ, ngày 23-12, Chỉ huy tàu 737 đã tiến hành bàn giao 14 ngư dân của tàu cá QNg 96739 TS bị nạn trên biển cho chỉ huy đảo Song Tử Tây an toàn.

Danh sách bàn giao 14 ngư dân cho chỉ huy đảo Song Tử Tây, gồm các ngư dân: Ngô Văn Hùng, sinh năm 1987, Chủ tàu QNg 96739TS; Lê Văn Yên, sinh năm 1978 (tài công); Phùng Thanh Tân, sinh năm 1975; Dư Đình Tài, sinh năm 1989; Lâm Công Dũng, sinh năm 1971; Ngô Văn Mạnh, sinh năm 1993; Lê Văn Tiên, sinh năm 1974; Bùi Văn Thiện, sinh năm 1987 trú tại Thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Tống Đức Chiến, sinh năm 1995, trú tại Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Lê Tấn Đẹp, sinh năm 1981; Đỗ Duy Nhất, sinh năm 1998; Võ Văn Thọ, sinh năm 1994; Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1997; Ngô Văn Độ, sinh năm 1982 trú tại xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tin, ảnh: Công Hoan

