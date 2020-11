"Tháng tri ân khách hàng" năm 2020: Ngành điện hướng về đồng bào vùng bão, lũ

(Báo Quảng Ngãi)- Năm nay, Chương trình “Tháng tri ân khách hàng” của Công ty Điện lực Quảng Ngãi sẽ hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, nhằm giúp người dân có thêm điều kiện sớm ổn định cuộc sống.

Trách nhiệm với cộng đồng

Bão số 9 đổ bộ vào Quảng Ngãi gây thiệt hại lớn nhất trong vòng 20 năm qua cho kinh tế của tỉnh nói chung và ngành điện nói riêng. Bão đã làm hơn 20.000 cây xanh ngã đổ vào đường dây điện, gây mất điện toàn tỉnh trong thời gian dài và phải mất nhiều ngày, điện mới được khôi phục trở lại.

Đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Trung tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Hành Thiện (Nghĩa Hành). ẢNH: T.NHỊ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Chỉ thị về thực hiện các hoạt động Tháng tri ân khách hàng (tháng 11 và 12.2020) hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng sau bão, lũ lịch sử, với yêu cầu là tập trung khắc phục hậu quả bão, lũ gây ra, khẩn trương khôi phục lưới điện trên toàn miền Trung. Ngoài lực lượng tại chỗ, EVN đã điều động 10 công ty điện lực các tỉnh, thành phố về tăng cường cho Quảng Ngãi, với sự ra quân đồng loạt khoảng 850 công nhân/ngày. Nhờ đó, sau 4 ngày, các vùng của Quảng Ngãi cơ bản được cấp điện trở lại...

Hiện nay, một số khu vực tại huyện Sơn Tây do sạt lở, giao thông ách tắc, không thể đưa điện từ nguồn của tỉnh lên, ngành điện đã phải "mượn" tạm điện của tỉnh Kon Tum cấp điện trở lại. Ngay sau khi lưới điện tạm ổn định, ngành điện Quảng Ngãi tiếp tục lên kế hoạch đầu tư những vị trí xung yếu, để nâng cao khả năng cung ứng điện liên tục, ổn định; đồng thời, tổ chức dọn dẹp hành lang an toàn lưới điện. Quá trình tiếp cận xử lý, khôi phục lưới điện, công nhân ngành điện còn dành thời gian giúp đỡ các hộ gia đình neo đơn, già yếu sửa chữa đường dây sau công tơ, thay mới các thiết bị chiếu sáng. Một số vùng, các hộ nghèo còn được hỗ trợ bóng đèn tiết kiệm điện, dây để thay thế các thiết bị cũ, nhằm tiết kiệm và đảm bảo an toàn trong sử dụng điện.

Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh, Công ty Điện lực Quảng Ngãi vừa trao 100 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho hộ chính sách và học sinh xã Hành Thiện (Nghĩa Hành). Đồng thời, tặng kinh phí xây dựng khu vui chơi trị giá 30 triệu đồng, 3 bộ máy vi tính trị giá 20 triệu đồng cho Trường Tiểu học xã Hành Thiện. Số tiền này do đoàn viên đóng góp từ tiền lương hằng tháng. Thắp sáng yêu thương

Thực hiện chỉ đạo của EVN, điện lực các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân, sớm ổn định cuộc sống bằng các hoạt động thiết thực như: Sửa chữa điện, lắp mới hệ thống điện, hệ thống đèn chiếu sáng cho một số hộ nghèo, gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, trường học, cơ sở y tế bị ảnh hưởng nặng do bão, lũ. Đồng thời, thực hiện chương trình an sinh xã hội: “Trao niềm tin, gửi yêu thương” tặng quà, nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết, phương tiện sản xuất cho một số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng bởi bão, lũ; trao học bổng, tặng sách vở, quần áo, trang thiết bị và một số vật tư thiết yếu cho một số trường học, cơ sở y tế tại các địa phương...

Đến nay, nhiều điểm trường từ đồng bằng, miền núi, đến hải đảo đã được các điện lực thực hiện chương trình an sinh xã hội này. Trong đó, Điện lực Trà Bồng đã tặng quà cho điểm trường Trà Khương thuộc Trường Tiểu học và THCS bán trú xã Trà Lâm. Điện lực Nghĩa Hành tặng quà cho 25 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Long Mai (Minh Long) và Hành Tín Tây (Nghĩa Hành); tặng 10 quạt máy cùng 50 suất quà cho học sinh Trường Tiểu học xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành). Điện lực TP.Quảng Ngãi đã sửa chữa, thay thế thiết bị điện bị hư hỏng, tư vấn sử dụng điện an toàn cho các hộ chính sách ở phường Trần Phú, Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi). Điện lực Sơn Hà trao 70 suất quà cho học sinh vùng bị ngập lụt nặng thuộc Trường Tiểu học Sơn Nham (Sơn Hà)...

