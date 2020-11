Mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Trung Trung Bộ

(Baoquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu ATNĐ do bão số 10 đầy lên nên từ đêm 5/11 đến hết ngày 6/11 các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, mưa rất to; từ ngày 6-7/11 các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong 24 giờ qua tại Quảng Bình – Quảng Trị đã có mưa, từ Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, Quảng Nam – Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 4/11 đến 19h ngày 5/11 tỉnh Quảng Bình phổ biến dưới 5 mm; Quảng Trị phổ biến dưới 15mm; Huế phổ biến 10-40mm, vùng núi có nơi 50-80mm; Đà Nẵng 10-40mm; Quảng Nam 10-50mm