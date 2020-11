Về nơi lũ quét

(Báo Quảng Ngãi)- Trận lũ quét qua khu dân cư (KDC) Mang Rin, thôn Mang He, xã Sơn Bua (Sơn Tây) vào chiều 28.10 gây kinh hoàng cho hàng chục người dân nơi đây. Chỉ trong tích tắc 6 ngôi nhà bị dòng nước lũ cuốn trôi, vùi lấp nhiều đồ đạc, gia súc, gia cầm...

Con đường bê tông dẫn vào làng Mang Rin giờ bị nước lũ chia cắt thành nhiều đoạn. Nhiều nơi nước chảy xiết. Còn tại KDC Mang Rin, từng là ngôi làng với những nhà sàn truyền thống vững chắc, những thửa ruộng tốt tươi giờ trở nên điêu tàn, đất đá, cây gỗ ngổn ngang. Toàn KDC có 16 ngôi nhà của 16 hộ dân, nhưng cơn lũ đã cuốn trôi 6 ngôi nhà.

Lũ ống cuốn trôi 6 nhà dân ở khu dân cư Mang Rin, thôn Mang He, xã Sơn Bua (Sơn Tây) để lại toàn đất đá, gốc cây nằm ngổn ngang.

Chỉ tay về nơi từng là ngôi nhà của gia đình ông Đinh Văn Que, Bí thư Chi bộ thôn Mang He Đinh Văn Liêu cho hay: "Nhà ông Que nằm gần đường bê tông. Khi cán bộ xã, thôn đến vận động di dời ông Que cương quyết không đi. Thấy mưa lũ diễn biến phức tạp, chúng tôi báo chính quyền xã và tổ chức cưỡng chế di dời ông Que cùng người nhà của ông đến nhà văn hóa thôn sáng 28.10. Vừa di dời xong toàn bộ 16 hộ gia đình, với 69 nhân khẩu đến nơi an toàn thì nước lũ ầm ầm đổ về, cuốn phăng tất cả mọi thứ. Chỉ trong tích tắc 6 ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản của người dân bị cơn lũ cuốn đi".

Nói về cơn lũ quét, ông Đinh Văn Que vẫn chưa hết bàng hoàng: "Hôm đó, nếu xã không cương quyết cưỡng chế đưa gia đình tôi đến nhà văn hóa thôn thì giờ đây tôi và người thân đã bị dòng nước lũ cuốn trôi, hoặc bị đất đá vùi lấp rồi! Giờ tôi chỉ mong các cấp, các ngành hỗ trợ tái định cư cho gia đình tôi nơi ở mới, chứ nơi cũ không thể về ở được nữa!”.

Cách nhà ông Que vài chục mét, phía bên sườn đồi là nhà của ông Đinh Văn Liêu cũng bị lũ quét làm xiêu vẹo. Căn nhà của ông Liêu xây dựng theo kiểu nhà sàn, trụ bê tông kiên cố, nên không bị nước lũ cuốn trôi, nhưng giờ xiêu vẹo không ở được. Đặc biệt, phía trước nhà ông vốn là mương nước nhỏ, nhưng cơn lũ đi qua đã tạo thành con suối rộng hơn chục mét, sâu hoắm khiến ngôi nhà nằm chênh vênh bên mé vực có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Căn nhà của ông Đinh Văn Liêu giờ nằm chênh vênh bên bờ suối.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bua Đinh Văn Tôn cho biết: "Do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn xã Sơn Bua có mưa rất to dẫn đến nước từ các con suối đổ về KDC Mang Rin gây ra trận lũ quét kinh hoàng. Cơn lũ đi qua để lại những tảng đá nặng hàng tấn cùng các gốc cây to nằm ngổn ngang. Cũng may là chiều 27.10, qua khảo sát, xã nhận thấy mưa lũ diễn biến phức tạp, nên sáng 28.10 xã tổ chức di dời toàn bộ các hộ dân ở KDC Mang Rin đến nơi an toàn, chứ không hậu quả thật khó lường”.

Theo Bí thư Huyện ủy Sơn Tây Lê Văn Tùng, qua kiểm tra hiện trường vụ lũ quét, chúng tôi nhận thấy khu vực này có thể tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở bất cứ lúc nào. Bởi dòng suối chính đã bị đất đá, gốc cây chặn lại tạo nên dòng chảy mới cắt ngang KDC Mang Rin. Đặc biệt, trên địa bàn xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và xã Sơn Bua còn mưa to. Do đó, chúng tôi yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Sơn Bua không cho người dân quay về nơi ở cũ để tìm kiếm tài sản; chỉ đạo xã bố trí cho người dân ở xen ghép trong các hộ dân ở khu vực an toàn; hỗ trợ lương thực, thực phẩm để người dân đảm bảo cuộc sống. Về lâu dài, huyện sẽ tìm địa điểm mới an toàn để di dời, tái định cư cho người dân ổn định cuộc sống".

Bài, ảnh: BÁ SƠN