Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Dọn dẹp cáp quang, tạo mỹ quan đô thị

(Báo Quảng Ngãi)- Những sợi cáp viễn thông treo từng chùm, chằng chịt trên các trụ điện từ nhiều năm qua, nhưng không có cơ quan, đơn vị nào đứng ra nhận là "chủ sở hữu". Trước thực trạng đó, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã và đang tiến hành tháo dỡ, trả lại sự an toàn cho lưới điện, góp phần xây dựng mỹ quan đô thị.

Theo Công ty Điện lực Quảng Ngãi, hiện nay, hầu hết các tuyến đường có cột điện do công ty đầu tư, quản lý, vận hành đều có cáp thông tin của các doanh nghiệp (DN) kinh doanh viễn thông. Tình trạng cáp treo chằng chịt trên cột điện, chồng chéo không phân biệt được chủ sở hữu không những gây mất mỹ quan đô thị, mà còn làm cho hệ thống cột điện ngày càng quá tải và tiềm ẩn nguy cơ chạm chập, cháy nổ cao, đe dọa đến an toàn lưới điện. Không ít lần người dân đã phản ánh đến chính quyền, nhưng chưa có đơn vị, DN nào đứng ra giải quyết.

Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ngãi bó lại cáp quang trên các tuyến đường ở TP.Quảng Ngãi.

Sự gia tăng cáp quang này xuất phát từ yêu cầu phát triển dịch vụ cho khách hàng của các DN viễn thông. Thế nhưng, thay vì đầu tư đồng bộ thì không ít nhà mạng đã treo tạm bợ cáp quang vào trụ điện không theo quy hoạch, không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Bên cạnh đó, khi nâng cấp hạ tầng mạng lưới, việc chuyển đổi từ cáp đồng sang cáp quang, các DN viễn thông không tiến hành thu hồi, loại bỏ các tuyến cáp cũ treo trên cột điện mà lại treo thêm cáp vào, làm ảnh hưởng đến công tác vận hành, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trước thực trạng đó, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã lên kế hoạch thực hiện tháo gỡ toàn bộ các phụ kiện treo néo cáp viễn thông, thông tin trên từng vị trí cột; tháo bỏ cáp thông tin, viễn thông không còn sử dụng. Đồng thời, lắp đặt giá đỡ cáp mới có phân tầng theo thiết kế, sử dụng đai inox để cố định giá đỡ cáp vào cột điện; lắp cáp viễn thông, thông tin của mỗi DN, đơn vị vào từng tầng riêng biệt và treo thẻ nhận biết chủ sở hữu cáp, loại cáp. Ngoài khoảng không sẽ sử dụng dây thít nhựa chuyên dụng bó chung cáp viễn thông, thông tin lại và lắp đặt biển báo độ cao. Tại các khoảng vượt đường, thực hiện bó cáp lại và sử dụng dây thép trợ lực cho cáp thông tin, nhằm đảm bảo độ cao và an toàn cho cáp.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng và các đơn vị có cáp thông tin treo trên cột điện như: Chi nhánh Viettel Quảng Ngãi, Viễn thông Quảng Ngãi, SCTV Quảng Ngãi, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh... thực hiện việc cử người phối hợp, thực hiện chỉnh trang cáp và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức, cá nhân chặt tỉa cây xanh vi phạm hành lang an toàn lưới điện; xử lý hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống truyền thanh địa phương treo trên cột điện gây nguy cơ mất an toàn; xử lý các biển pano quảng cáo, tuyên truyền treo vào cột điện...

Tính đến hết tháng 7.2020, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện sắp xếp, chỉnh trang ở TP.Quảng Ngãi và các khu vực thị trấn, thị tứ thuộc các huyện, thị xã, với tổng chiều dài 134km. Riêng trong 7 tháng năm 2020, Công ty đã thực hiện chỉnh trang 9,9/15km cáp, đạt 66,13%; dọn cáp quang "vô chủ" tại 81/85 vị trí, đạt 95,29% kế hoạch mà Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã giao.

Bài, ảnh: THANH NHỊ