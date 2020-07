Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Nỗ lực về đích

(Báo Quảng Ngãi)- Mục tiêu từ nay đến cuối năm 2020 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi là tiếp tục phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra và vượt so kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, đặc biệt là nhóm các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động.

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, sản lượng điện thương phẩm đạt 752,32 triệu kWh, tăng 8,85% so với cùng kỳ; thời gian mất điện trung bình là 223,771 phút/khách hàng.

"Công ty tập trung đảm bảo cấp điện cho các sự kiện lớn của tỉnh như kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với phương án, kịch bản cụ thể. Từ nay đến cuối năm, ngành điện sẽ tập trung cao độ cho công tác phòng, chống lụt bão, diễn tập các phương án ứng phó với tình huống thiên tai bất ngờ; đồng thời, lên kế hoạch đầu tư cấp điện cho các nhà máy, xí nghiệp, góp phần cùng tỉnh hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội". Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi LÊ HOÀNG ANH DŨNG Trong 6 tháng qua, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã phát triển 7.760 công tơ; tiếp nhận 30 khách hàng lớn, trong đó có 9 khách hàng công ty đầu tư và 21 khách hàng tự đầu tư, với thời gian giải quyết trung bình 2,52 ngày/khách hàng. Về phát triển điện mặt trời mái nhà, có 217 khách hàng đầu tư với tổng công suất lắp đặt là 3,780MWp. Công ty đã thi công hoàn thành 11 công trình đầu tư xây dựng, 9 công trình sửa chữa lớn và 42 công trình sửa chữa thường xuyên. Đồng thời, hoàn thành việc thay 35 máy biến áp vận hành lâu năm, chất lượng kém, tổn hao điện năng lớn và tần suất sự cố làm gián đoạn việc cung ứng điện cao bằng máy biến áp mới, độ tin cậy cấp điện cao cho lưới điện.

Ngoài ra, công ty còn tập trung kiểm tra giám sát mua bán điện, đảm bảo an toàn, hạn chế vi phạm, giảm nguy cơ dẫn đến sự cố, tai nạn điện. Công ty đã thực hiện 48.863 lượt kiểm tra, phát hiện và xử lý 1.940 vụ vi phạm sử dụng điện, 84 vụ trộm cắp điện; truy thu, bồi thường, xử phạt hành chính 447 triệu đồng. Công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng tập trung quản lý, vận hành lưới điện; tiếp cận nguồn điện từ các thủy điện đấu nối và khai thác hiệu quả. Về tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, tính đến thời điểm hiện nay, công ty đã tiếp nhận 65/66 xã, khối lượng tiếp nhận: 1.213,8km đường dây hạ áp và 156.062 khách hàng. Hiện nay, còn 1 HTX bán điện xen kẽ trên địa bàn huyện Bình Sơn là HTX dịch vụ điện Bình Hiệp. Dự kiến trong quý III/2020, công ty sẽ phối hợp với HTX để tiếp nhận toàn bộ lưới điện này.

Từ nay đến cuối năm là cao điểm thời tiết cực đoan, dự đoán sẽ có nhiều áp lực lên việc thực hiện cấp điện an toàn, ổn định, liên tục. Vì thế, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã đề ra mục tiêu tiếp tục tập trung tăng cường kiểm tra, rà soát trong quản lý, vận hành lưới điện, giảm sự cố, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng; đảm bảo an toàn lao động; tiếp tục phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 đạt và vượt so kế hoạch, đặc biệt là nhóm các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động. Ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn đã có kế hoạch; tăng cường phát triển điện mặt trời áp mái của khách hàng. Theo đó, công ty sẽ hỗ trợ tối đa khách hàng, chủ đầu tư trong việc tư vấn, khảo sát, nghiệm thu, đấu nối các dự án điện mặt trời vào lưới điện...

THANH HUYỀN