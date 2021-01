Xứng đáng là người đại biểu của nhân dân

Những phần quà nghĩa tình Gần 5 năm qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương; chủ động và phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan liên quan tiếp nhận và phân bổ hơn 100 tỷ đồng do các nhà hảo tâm ủng hộ, để hỗ trợ an sinh xã hội, như: Hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, công nhân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ nhân dân trong các dịp Tết cổ truyền; khắc phục hậu quả lũ lụt; đóng góp xây dựng, sửa chữa nhà ở, trường học, cơ sở y tế, di dời dân... Những phần quà nghĩa tình ấy đã góp phần chia sẻ khó khăn với địa phương và nhân dân.