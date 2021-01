(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày cuối năm 2020, hơn 2.000 đại biểu là chiến sĩ thi đua toàn quốc, gương điển hình tiêu biểu ở mọi miền Tổ quốc hội tụ về Thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, giai đoạn 2020- 2025. Trong vườn hoa muôn sắc màu ấy, Quảng Ngãi có 15 đại biểu đại diện cho hơn 200 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Vườn hoa thi đua đa sắc màu

Em Lưu Kim Hiệp, học sinh Trường THPT Ba Gia (Sơn Tịnh) là một tấm gương vượt khó trong học tập. Những gì em chia sẻ tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh vào tháng 10 vừa qua khiến nhiều người xúc động. Hiệp sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo. Thương cha mẹ vất vả, em quyết tâm trong học tập thật tốt. Kết quả 3 năm học THPT, Hiệp luôn là học sinh giỏi. Trong kỳ thi THPT quốc gia năm học 2019 - 2020, cô học trò của Trường THPT Ba Gia đỗ thủ khoa khối A. Lưu Kim Hiệp là điển hình tiêu biểu nhỏ tuổi nhất được tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh vừa qua và là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi. Điều đặc biệt với Trường THPT Ba Gia là, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI, giai đoạn 2015- 2020, còn có một tấm gương tiêu biểu trong học tập là em Kiều Quốc Sang - một trong 4 người cao điểm nhất toàn quốc và thủ khoa của tỉnh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 - 2016 được tôn vinh.

Ở những lĩnh vực khác, phong trào thi đua cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong lao động, học tập, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học... Đó là những tấm gương nông dân với ý chí vượt khó để làm giàu, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương như ông Ngô Hữu Chánh, ở xã Hành Minh (Nghĩa Hành), ông Trần Văn Quang ở xã Tịnh Đông (Sơn Tịnh); là kỹ sư Đinh Văn Huy (Công ty CP Đường Quảng Ngãi) với sáng kiến kỹ thuật phục vụ sản xuất mang lại năng suất cao; là những già làng, người có uy tín ở miền núi kiên trì vận động đồng bào mình xây dựng nếp sống mới, xóa bỏ các hủ tục, như ông Đinh Văn Gành, ở xã Sơn Màu (Sơn Tây).

Đó là những cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an, quân sự, biên phòng như Đại úy Phạm Thành Hân (Bộ CHQS tỉnh); Thượng úy Nguyễn Tấn Vũ (Bộ đội Biên phòng tỉnh), Trung tá Trần Quốc Huy (Công an tỉnh) trong phong trào thi đua Quyết thắng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đó là bác sĩ Võ Hùng Viễn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cống hiến hết mình vì sức khoẻ người bệnh; là những giáo viên, học sinh nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ "dạy tốt, học tốt" tạo sức lan toả về tinh thần và ý chí vượt qua khó khăn để đạt thành tích cao...

“Những tập thể, cá nhân hăng say lao động sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu thầm lặng cống hiến cho cộng đồng xã hội nhiều việc làm hữu ích, vì sự bình yên và phát triển tỉnh trong 5 năm qua, là động lực, tài sản tinh thần quý giá trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Quảng Ngãi trong giai đoạn mới”. Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh ĐẶNG VĂN MINH Vì quê hương giàu đẹp

Với tinh thần "Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều" và cách làm là dựa vào "lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân" như Lời kêu gọi Thi đua Ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, gắn với phương pháp, cách làm phù hợp, giúp phát huy nguồn nội lực, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vì mục tiêu phát triển quê hương.

Bác sĩ Võ Hùng Viễn, Giám đốc TTYT huyện Bình Sơn là một trong những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã cụ thể hóa công việc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, ngành mình để phát động thi đua và triển khai thực hiện, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh hằng năm.

Điển hình như qua phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... từ năm 2016 - 2019, Quảng Ngãi có 72 xã về đích nông thôn mới (trong đó có 7 xã miền núi và 3 xã thuộc huyện đảo Lý Sơn), tăng gấp 6 lần so với giai đoạn 2011 - 2015.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Quảng Ngãi đã đầu tư 836 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho 38.650 lượt hộ nghèo và nhân rộng 5 mô hình giảm nghèo, với 96 hộ tham gia. Các chính sách giảm nghèo thực hiện đồng bộ, kịp thời đã góp phần cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo.

Hưởng ứng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã có hơn 900 mô hình tiêu biểu như “Ngôi nhà cấp ủy”, “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, “Cơ quan đơn vị giúp xã, thôn khó khăn; cán bộ đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo". Trong phong trào thi đua "Dân vận khéo", các địa phương, đơn vị đã triển khai trên 4.100 mô hình...

Phong trào thi đua yêu nước nhận được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân, tạo động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ vượt qua khó khăn, thúc đẩy phát triển bền vững. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Quảng Ngãi đã huy động nhiều nguồn lực, tạo ra những thành tựu trong duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội...

Phong trào thi đua được tiếp thêm sức mạnh khi công tác khen thưởng kịp thời, có nhiều đổi mới đã cổ vũ, động viên phong trào ngày càng phát triển và thực chất, phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Đặng Văn Minh khẳng định: Những tập thể, cá nhân hăng say lao động sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu, thầm lặng cống hiến cho cộng đồng xã hội bằng nhiều việc làm hữu ích, vì sự bình yên và phát triển của tỉnh nhà trong 5 năm qua là động lực, tài sản tinh thần quý giá trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Quảng Ngãi trong giai đoạn mới.

Với những thành quả từ phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, nhân dân và cán bộ tỉnh Quảng Ngãi được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; 14 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động các hạng cho 38 tập thể, 62 cá nhân; Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 66 tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 39 tập thể, 102 cá nhân; 5 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 356 tập thể; công nhận 2.230 tập thể lao động xuất sắc; tặng Bằng khen cho 4.956 tập thể, 8.656 cá nhân; tặng danh hiệu Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi đối với 9 cá nhân; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 436 cá nhân.

