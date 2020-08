Tân An từng là căn cứ cách mạng của khu Đông huyện Mộ Đức trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Không chỉ là vùng đất có rất nhiều liệt sĩ, thương binh; Tân An còn là nơi ghi dấu tội ác của quân xâm lược khi vào ngày 22.6.1966, hải quân Mỹ từ ngoài khơi dùng pháo hạm bắn vào bãi biển Tân An làm chết và bị thương hơn 100 người…