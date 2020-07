Cần khôi phục và bảo vệ di tích lũy Tân An

(Báo Quảng Ngãi)- Lũy Tân An là một trong 8 di tích lịch sử cách mạng của huyện Mộ Đức. Đây là lũy cát nằm dọc bãi biển Tân An, thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong, do người dân đắp vào năm 1952, gồm lũy trong và lũy ngoài chạy song song với nhau, chiều cao khoảng 5m.

Nhờ lũy Tân An, trong chiến tranh, quân và dân ta đã ngăn chặn một cách hiệu quả sự đánh phá của địch bằng đường biển. Tuy nhiên, trải qua hơn nửa thế kỷ, lũy Tân An đã không còn nguyên vẹn. Hiện, lũy ngoài đã bị san phẳng hoàn toàn, còn lũy trong tuy vẫn còn dấu tích, nhưng người dân địa phương đang trồng các loại cây dương liễu, bạch đàn.

Lũy Tân An cao 5m, nay chỉ còn là lũy cát cao chưa đầy nửa mét, phủ đầy các loại cây dại.

Đề nghị chính quyền địa phương sớm có giải pháp khôi phục và bảo vệ di tích, để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau. Bởi đây là một trong những di tích quý báu của cuộc kháng chiến chống Pháp còn lưu lại trên đất Quảng Ngãi.

