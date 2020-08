Nghĩa Hành: Hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao

(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Hành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong hai ngày (18 - 19.8.2020). Đây là sự kiện lớn thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Khép lại một nhiệm kỳ đầy dấu ấn, đại hội tiếp tục mở ra bước phát triển mới, với mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao vào năm 2030.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Nghĩa Hành có 23/24 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Trong đó, thu nhập bình quân đạt gần 44 triệu đồng/người/năm. Thị trấn Chợ Chùa được công nhận là đô thị loại V...

Huyện Nghĩa Hành đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Từ những khu dân cư kiểu mẫu...

Những ngày này, ở thôn Bàn Thới, xã Hành Thiện, phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu lan tỏa khắp nơi. Những ngôi nhà mới khang trang. Những con đường bê tông thênh thang từ đầu làng đến cuối xóm. Cây xanh tỏa bóng mát, hoa đua nhau khoe sắc dọc đường và những khu vườn mẫu xanh mướt... Những hình ảnh đó làm tăng thêm nét đẹp của miền quê này.

Nhiều người dân ở Bàn Thới cho hay, những đường hoa hình thành từ khi xã Hành Thiện xây dựng NTM và đường sá mở rộng theo cách "đường đi qua nhà nào thì nhà đó tự nguyện dời tường rào, cổng ngõ vào bên trong để cho đường rộng 6m". Khi thấy đường đi qua nhà mình còn hẹp, gia đình bà Nguyễn Thị Hường đã hiến hơn 200m2 đất vườn để mở đường. Ngay cả đám ruộng đang canh tác, khi thôn cần làm đường lớn ra đồng ruộng, bà Hường cũng không ngần ngại hiến 200m2 để mở đường nội đồng. “Đường thông thoáng, rộng rãi thì mình đi thoải mái, xe cộ không bị cản trở, đó là niềm vui chung. Nói thật là giờ mà phát động hiến đất nữa tôi cũng tự nguyện, miễn là khu dân cư ngày càng khang trang”, bà Hường bày tỏ.

Trung tâm thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành).

Nhận thức rõ mục đích của việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu là đem lại cuộc sống ngày càng ấm no và tạo diện mạo mới cho quê hương, nhiều năm qua, Chi bộ thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh luôn chú trọng đến việc phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân.

Sau khi hoàn thành xây dựng NTM, thôn Long Bàn Bắc tiếp tục xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên của huyện Nghĩa Hành. Để hoàn thành các tiêu chí, trong đó khó nhất là thu nhập, Chi bộ Long Bàn Bắc đã vận động nhân tận dụng lợi thế về quỹ đất, cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như bưởi da xanh, sầu riêng, chôm chôm, mít Thái... Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân trong thôn đã đạt 45 triệu đồng/người/năm. Nhiều gia đình đã chuyển đổi vườn tạp sang trồng cây ăn quả mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Long Bàn Bắc Nguyễn Huấn cho biết: "Để có kết quả trên, cấp ủy luôn vận động nhân dân tích cực sản xuất; phân công đảng viên đi sát cơ sở tuyên truyền chủ trương, chính sách và hỗ trợ người dân phát triển thành công các mô hình sản xuất mới".

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Nghĩa Hành xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm là "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực"; "Xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị"; "Phát triển ngành chăn nuôi và vùng chuyên canh trồng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa"; đồng thời thực hiện 2 nhiệm vụ đột phá là "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ", "Huy động mọi nguồn lực để xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng đô thị". Đến năm 2025, có 5 xã NTM nâng cao, 34/68 khu dân cư NTM kiểu mẫu và đến năm 2030, Nghĩa Hành đạt huyện NTM nâng cao. ...đến mục tiêu huyện NTM nâng cao

Một trong những cách làm sáng tạo trong chặng đường về đích NTM của huyện Nghĩa Hành là Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị 17 “về hoàn thiện và nâng cao chất lượng huyện NTM”.

Chỉ thị trên đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong phong trào “Nghĩa Hành chung sức xây dựng NTM”; đặc biệt là phong trào "xã 4 có” (có một sản phẩm liên kết; có ít nhất một khu dân cư kiểu mẫu; có một cổng chào và có một tuyến đường hoa); khu dân cư “3 sạch” (sạch đường, sạch nhà, sạch ngõ) được triển khai thực hiện rộng khắp ở các địa phương. Nhờ đó, hầu hết các xã đều có sản phẩm đặc trưng. Nhiều tuyến đường hoa được trồng, với tổng chiều dài trên 18.000m. Đến nay, Nghĩa Hành đã có 7 khu dân cư NTM kiểu mẫu. Trong năm 2020, huyện tiếp tục triển khai và hoàn thành các tiêu chí xây dựng 11 khu dân cư kiểu mẫu.

Biểu đồ một số chỉ tiêu kinh tế. Đồ họa: Võ Văn

Điểm sáng của Nghĩa Hành là phát triển nông nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, có mô hình trở thành điển hình của tỉnh. Đây cũng là nhiệm vụ đột phá được Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua.

Huyện Nghĩa Hành đã hình thành các vườn cây ăn quả, với tổng diện tích trên 500ha và xây dựng nhãn hiệu cho 4 loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, bưởi da xanh, chôm chôm và chuối ngự.

Bên cạnh đó, Nghĩa Hành đã thực hiện hơn 330ha sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm, lúa chất lượng cao có bao tiêu sản phẩm cho giá trị thu hoạch bình quân 90 triệu đồng/ha/vụ. Chính điều này làm cho nông thôn của huyện có nhiều đổi mới, tạo sức lan toả mạnh mẽ, góp phần xây dựng NTM bền vững và hiệu quả.

Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm, việc được công nhận huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh đã tạo cho Nghĩa Hành vị thế và tiềm lực mới, là nền tảng cho sự phát triển những năm đến. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, kế thừa thành tựu xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, Nghĩa Hành tiếp tục mục tiêu xây dựng đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Để cụ thể hóa mục tiêu trên, Đảng bộ huyện đề ra 16 chỉ tiêu cơ bản trên các lĩnh vực gắn với 9 nhiệm vụ và 3 nhóm giải pháp chủ yếu. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới yêu cầu đặt ra là phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; giữ vững và nâng cao chất lượng huyện NTM. Vì vậy, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, đưa Nghĩa Hành trở thành huyện NTM nâng cao vào năm 2030.

Cầu Hành Tín (Nghĩa Hành) là công trình chào mừng huyện nông thôn mới, tháng 8.2019. Ảnh: T.L

Hơn 1.400 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Trong 5 năm qua, trên địa bàn huyện Nghĩa Hành có nhiều dự án quan trọng như tuyến đường Hành Thịnh- Hành Thiện - Hành Tín Đông, tuyến ĐH.54B, tuyến ĐH.53, tuyến ĐH.56, tuyến ĐH.54, cầu đập Hương Long, cầu Bàu Trai, cầu Hành Tín, cầu Hành Phước - Hành Thịnh... với tổng đầu tư 1.415 tỷ đồng, đã hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Toàn huyện có trên 83km đường huyện, hơn 105km đường xã được nhựa hóa và bê tông (đạt 100%); hơn 210km đường thôn, xóm được bê tông xi măng (đạt 81%) và 155km đường giao thông nội đồng được cứng hóa.

Bài, ảnh: THANH THUẬN