Năm 2021, Quảng Ngãi thực hiện đạt và vượt 15/24 chỉ tiêu KT-XH đề ra

(Baoquangngai.vn)- Sáng 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Võ Phiên, Trần Phước Hiền chủ trì phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện phát triển KT-XH năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022. Tham dự phiên họp có lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trong năm 2021, tình hình KT-XH của tỉnh bị ảnh hưởng, tác động do dịch Covid-19, nhưng đạt được một số kết quả nhất định. Ứớc thực hiện cả năm dự kiến đạt và vượt 15/24 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 ước đạt 53.501 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020. Nếu so với các tỉnh miền trung và Tây Nguyên cũng như bình quân chung cả nước thì Quảng Ngãi có mức tăng trưởng khá cao nhưng không đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng dầu không đạt kế hoạch 6,9 triệu tấn như dự kiến (chỉ đạt 6,37 triệu tấn), dịch vụ tăng trưởng âm 0,7% và một số sản phẩm khác giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 120.553 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2020, đạt 94,8% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 19,3% so với năm 2020, vượt 20% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 17.605 tỷ đồng, tăng 3,02% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 20.981 tỷ đồng, tăng 42,4% so với năm 2020 và bằng 116% dự toán năm 2021. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 22.610 tỷ đồng, giảm 20,4% so với năm 2020, đạt khoảng 90% kế hoạch năm 2021.

Đồng thời, các chế độ, chính sách về an sinh xã hội luôn được các ngành, các cấp chú trọng thực hiện. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Các đồng chí chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các sở, ngành địa phương đã thảo luận nêu ra những khó khăn, thách thức trong phát triển KT-XH năm 2021; đồng thời, đề xuất UBND tỉnh những vấn đề cần tập trung thực hiện trong năm 2022 để thúc đầy phát triển KT-XH. Các đại biểu cho rằng, trong năm 2021, kinh tế của tỉnh tuy có tăng trưởng nhưng chưa đạt kế hoạch; sản xuất công nghiệp tuy duy trì được sự phát triển nhưng còn thấp so với mục tiêu đề ra; dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành, vui chơi giải trí và dịch vụ vận tải giảm; số dự án được cấp phép trong nước giảm mạnh so với cùng kỳ. Tình hình doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và giải thể còn nhiều; các hoạt động xúc tiến thương mại như kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến giao thương tại các thị trường trong nước chưa được thực hiện. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm…

Trên cơ sở kết quả thực hiện phát triển KT-XH của tỉnh năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi xây dựng 2 phương án tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2022. Phương án 1 đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 3%-4%. Phương án 2, đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 4%-5%.

Mục tiêu tổng quát là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, cùng với tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển KT-XH. Tập trung khắc phục, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân về sản xuất kinh doanh. Vận dụng, tận dụng cơ hội thu hút các nguồn lực để đầu tư, phát triển. Xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn 2021-2025, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế, xã hội. Khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa, giáo dục. Chấn chỉnh quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội.

Đại biểu tham gia thảo luận.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến mọi mặt đời sống xã hội, song với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, kịp thời, quyết liệt, sáng tạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, tình hình KT-XH của tỉnh trong năm 2021 đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. “Chúng ta đạt được 15/24 chỉ tiêu về KT-XH đó là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, các ngành và địa phương”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích và chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần sớm được khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là những hạn chế liên quan đến sự chủ động trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành của một số ngành, địa phương; tinh thần, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ;…

Về nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu các cấp, các ngành, các địa phương phải thể hiện quyết tâm, cố gắng nhiều hơn nữa để đưa chỉ tiêu về tăng trưởng, tăng thu ngân sách đạt cao hơn nữa; chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch để kiểm soát tốt dịch.

Các ngành, địa phương rà soát lại các nội dung đã đề ra trong Chỉ thị 15 của Chủ tịch UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh những tháng cuối năm 2021 để triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất. Kịp thời chuẩn bị kế hoạch để phục hồi phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt là gói kích cầu của Chính phủ hậu Covid.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng yêu cầu các sở, ngành,địa phương chuẩn bị đầy đủ, kịp thời, chất lượng các nội dung để chuẩn bị trình kỳ họp Tỉnh ủy, HĐND tỉnh cuối năm 2021. Chuẩn bị ngay các dự thảo khi Tỉnh ủy ban hành kết luận và HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết thì kịp thời cụ thể hóa để triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022. Tập trung quan tâm đến đời sống của người dân, nhất người lao động khó khăn từ các địa phương có dịch trở về sinh sống tại Quảng Ngãi rất cần sự giúp đỡ của chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, tinh thần chung, chúng ta đặt năm 2022 trong điều kiện kiểm soát tốt dịch để đặt ra các chỉ tiêu; đồng thời, các chỉ tiêu đặt ra phải ở mức cao nhất để chúng ta có sự phấn đấu.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, tất cả các cơ quan phải đổi mới tư duy và phương pháp làm việc theo tinh thần phải có tư duy đột phá, hiến kế, không có tư tưởng ngồi chờ chỉ đạo của cấp trên mới làm.

Tin, ảnh: H.P