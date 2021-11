Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn: Đối thoại với công dân

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 1/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã có buổi đối thoại với các công dân: Nguyễn Tiến Thiên, Phạm Ngọc Liên, ở xã Phổ Nhơn; Huỳnh Kim, ở xã Phổ Phong (đều thuộc TX.Đức Phổ). Dự buổi đối thoại có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo Thị ủy, UBND TX.Đức Phổ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại buổi đối thoại với công dân. Ảnh: BÁ SƠN Tại buổi đối thoại, ông Thiên khiếu nại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh (QĐ 152) về việc cho thuê đất đối với Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi (Công ty 24/3), vì cho rằng, Nhà nước cho công ty thuê đất có diện tích chồng lấn với đất ông đang sử dụng. Ông Thiên yêu cầu UBND tỉnh điều chỉnh QĐ 152, công nhận quyền sử dụng đất cho ông và bồi thường hỗ trợ theo quy định khi Nhà nước thu hồi đất.

Ông Liên khiếu nại QĐ 152 và đề nghị giải quyết cho gia đình ông được hưởng quyền lợi chính đáng đối với 13 thửa đất, với tổng diện tích hơn 83.638m2 của ông ở 2 xã Phổ Nhơn và Phổ Phong. Bởi việc ông quản lý, canh tác các thửa đất này đã hơn 30 năm. Nay UBND tỉnh cho Công ty 24/3 Quảng Ngãi thuê thì xem xét giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho ông...

Ông Kim ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hoa trình bày, cho biết, ông sử dụng phần đất khoảng 4.000m2 tại núi Chóp Vung, xã Phổ Thuận (TX.Đức Phổ). Thửa đất này do gia đình ông khai hoang, quản lý và trồng keo từ năm 1994. Quá trình sử dụng đất không có tranh chấp. Trường hợp tỉnh cho Công ty 24/3 thuê đất thì phải thu hồi diện tích đất ông đang sử dụng và bồi thường theo quy định.

Kết luận tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn cho rằng, đối với ý kiến của ông Thiên và ông Kim thì toàn bộ phần đất mà các ông đang khiếu nại đều nằm trong diện tích đất do Nhà nước đã giao cho Nông trường 24/3 trước đây quản lý. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, nông trường chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý sử dụng đất dẫn đến các hộ dân lấn chiếm. Do đó, toàn bộ khiếu nại của ông Thiên, ông Kim không được chấp nhận...

Đối với khiếu nại của ông Liên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn cho rằng, phần đất ông Liên đang sử dụng nằm trong mốc giới thuộc nông trường quản lý. Việc ông yêu cầu xem xét lại QĐ 152 là không có căn cứ. Trình tự, thủ tục ban hành QĐ 152 đúng quy định. Do đó, không công nhận nội dung khiếu nại của ông Liên.

BÁ SƠN