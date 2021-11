Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh bàn và thông qua 9 nghị quyết quan trọng

(Baoquangngai.vn)- Sáng 17/11, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 5. Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Nguyễn Tấn Đức chủ trì kỳ họp.

Tham kỳ họp có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV của tỉnh Đặng Ngọc Huy; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.

Thảo luận 9 tờ trình dự thảo nghị quyết

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nêu rõ, Kỳ họp thứ 5 là kỳ họp chuyên đề thứ 3 từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề phát triển KT-XH thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Kỳ họp được tổ chức vào thời điểm Quảng Ngãi đang nỗ lực cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2021.

Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực cố gắng, đồng lòng của nhân dân trong tỉnh, KT-XH của tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng năm 2021 của tỉnh ước đạt 6%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt gần 21.000 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2020. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt hơn 1,6 tỷ USD, tăng 19,3% so với năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, đạt được kết quả tích cực. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt kết quả tích cực, đã bảo vệ tốt tính mạng, sức khỏe của nhân dân.

“Kỳ họp này, HĐND sẽ thảo luận 9 tờ trình, do UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trình để kịp thời cụ thể hóa các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào điều kiện thực tế của địa phương. Đây là những nội dung quan trọng, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ trực tiếp trong năm 2021 và có tác động hiệu quả lâu dài đến sự phát triển KT-XH của tỉnh trong những năm tiếp theo. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương, tính khả thi, tính hiệu quả của từng nội dung để có quyết định đúng đắn, đảm bảo các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp đúng luật, sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Giám đốc Sở Nội vụ thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Dự thảo Nghị quyết thông qua việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và số Iượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh để làm cơ sở cấp kinh phí hoạt động năm 2022. Quyết định số 1575 của Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Ngãi là 1.962 biên chế công chức năm 2022, giữ nguyên như số giao năm 2021. Như vậy, trong giai đoạn 2015-2021, tổng sô biên chế công chức khối nhà nước của tỉnh đã cắt giảm 221 biên chế, đạt tỷ lệ 10,12% so với biên chế được giao năm 2015. Số lượng người làm việc giao cho 13 hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh để làm cơ sở cấp kinh phí hoạt động năm 2022 là 69 người.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Công Hoàng trình bày Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch phân khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ (mở rộng) đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 phục vụ cho khu vực TP.Quảng Ngãi và các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung tại khu vực và một phần thuộc Khu Kinh tế Dung Quất. Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ (mở rộng) là khu xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại. Vị trí, giới hạn khu đất lập quy hoạch ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa và các xã Hành Dũng, Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành. Diện tích lập quy hoạch khoảng 137 ha.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Kỳ họp cũng nghe và cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thưòng xuyên công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đại biểu HĐND tỉnh thống nhất không thu học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh. Đối với mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến (online) bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu nghe và cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thuận, thống nhất để triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết

Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5. Tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã nghiên cứu, thảo luận, đánh giá toàn diện về các nội dung trình tại kỳ họp và đã thống nhất thông qua 9 nghị quyết. “Đây là những nghị quyết rất quan trọng, thể chế hóa chính sách, pháp luật của nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm căn cứ để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh KT-XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

Đại biểu Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp, nhất là nội dung các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm triển khai có hiệu quả các nghị quyết mà HĐND tỉnh vừa ban hành.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch và có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Cùng với đó, chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh theo quy định, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12 năm 2021 để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, của Bộ Y tế và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các biện pháp phòng, chống dịch phải phù hợp với Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, phù hợp với tình hình diễn biến thực tế và yêu cầu công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

“Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19 và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ, tăng cường quản lý cư trú đối với người từ các vùng, địa phương có dịch Covid-19 về tỉnh Quảng Ngãi. Người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khai báo về di biến động cư trú của người dân thuộc địa bàn, địa phương, đơn vị quản lý; áp dụng số hóa trong quản lý thông tin và thực hiện khai báo bằng mã QR bắt buộc tại cơ quan, cơ sở kinh doanh dịch vụ theo quy định, coi đây là nghĩa vụ của công dân, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nói.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, trong công tác phòng, chống dịch, ý thức của người dân trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh là quan trọng nhất. Do vậy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các khuyến cáo của cơ quan y tế, thực hiện nghiêm 5K, khai báo y tế đầy đủ, tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân, bảo vệ cộng đồng, khi đi từ vùng dịch về tự cách ly, hạn chế tối đa tiếp xúc và thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh để làm tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trước tình hình phức tạp của dịch bệnh.

N.ĐỨC